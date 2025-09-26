Il secondo ritorno di Matteo Berrettini si ferma dopo due partite. L’italiano perde agli ottavi contro Casper Ruud e saluta il 500 di Tokyo.

Niente da fare per Matteo Berrettini. L’italiano, rientrato prima a Hangzhou e ora a Tokyo dopo diverso tempo a causa di vari guai fisici, non è riuscito a bissare l’ottimo successo all’esordio contro Jaume Munar (6-4, 6-2).

L’avversario era molto complicato, ovvero il n°4 del tabellone Casper Ruud, e dunque l’uscita anzitempo dal torneo non è assolutamente vista come un fallimento, considerato anche che l’azzurro ha lottato fino all’ultimo per provare a fare bene, dando il massimo.

ATP 500 Tokyo, Berrettini perde 7-6, 6-2 contro Ruud: l’italiano esce dal torneo

Il norvegese non ha avuto vita facile contro Matteo Berrettini, il quale è riuscito a lottare e portare il primo set al tie-break, mostrando sia un’ottimo servizio ma anche buone doti col dritto.

Alla lunga, però, il ben più in forma norvegese è uscito allo scoperto e, vincendo il tie-break del primo set, il resto del match è stato in discesa. Con un Berrettini sfiduciato e sempre più stanco, il 6-2 del secondo parziale era una naturale conseguenza delle cose.

Adesso, per Ruud ci sarà Aleksandar Vukic ai quarti, mentre per Berrettini il proseguo del finale di stagione per cercare di rientrare in forma sia per quest’anno ma, soprattutto, in vista della prossima annata.