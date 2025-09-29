Carlos Alcaraz rimonta Casper Ruud e accede alla finale dell’ATP 500 di Tokyo. Domani la sfida contro Taylor Fritz.

Un vero e proprio rullo compressore Carlos Alcaraz in questo 2025. Il tennista spagnolo, riottenuto il posto n°1 del ranking mondiale ATP dopo la vittoria agli US Open su Jannik Sinner, non sembra voler cedere nuovamente lo scettro facilmente.

L’iberico, infatti, ha giocato l’ennesima partita di altissimo livello, superando Casper Ruud in tre set, dopo che il norvegese era andato in vantaggio nel primo parziale giocando un ottimo tennis. Alla fine, però, alla lunga è fuoriuscito il livello dello spagnolo, che ha vinto la contesa.

ATP 500 Tokyo, sarà finale Alcaraz-Fritz per il titolo

Nel frattempo, dall’altra parte del tabellone, Taylor Fritz non ha lasciato scampo a nessuno dei suoi avversari. Sin dall’esordio con Diallo (4-6, 6-3, 7-6) fino alla semifinale con Brooksby (6-4, 6-3), l’americano ha sempre giocato un grande tennis, sconfiggendo anche Nuno Borges e Sebastian Korda.

Questa finale è dunque la naturale conclusione di un torneo che entrambi hanno disputato in modo quasi perfetto. Domani, infatti, i due si scontreranno per contendersi il titolo di campione dell’ATP 500 di Tokyo.