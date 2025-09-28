Lo spagnolo ha messo definitivamente alle spalle il problema alla caviglia e supera facilmente Nakashima. In semifinale Alcaraz-Ruud.

Prosegue il percorso senza ostacoli del n°1 al mondo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo aveva fatto temere il suo staff e i suoi tifosi durante la sfida contro Baez all’esordio, quando durante una palla corta dell’avversario aveva subito un problema alla caviglia.

Alla fine, però, ha vinto con facilità quel match, seppur nelle ore successive qualcosa ancora non andava per il verso giusto. Il giorno di riposo è stato però una manna dal cielo, con l’iberico che ha poi battuto anche Zizou Bergs agli ottavi e, ora, Nakashima ai quarti.

ATP 500 Tokyo, Alcaraz in semifinale: ad attenderlo c’è Ruud

Il quadro delle semifinali del torneo ipponico è completo. Da una parte, Carlos Alcaraz affronterà Casper Ruud, che ha battuto due set a zero Vukic. Dall’altra, duello tutto americano tra Fritz (vincente su Korda) e Brooksbky (vincente a sorpresa su Rune).

Adesso per l’iberico una sfida non scontata, perché il norvegese è in forma e ha vinto contro Mochizuki, Berrettini e Vukic. Adesso, però, serve una vera e propria impresa per superare questo Alcaraz che, a detta dello stesso spagnolo, sta giocando l’anno migliore della sua carriera.

TABELLONE ATP TOKYO – SEMIFINALI

Alcaraz (1) vs Ruud (4) Brooksby vs Fritz (2)