Il ritorno in campo di Jannik Sinner prosegue nel torneo di Pechino. Dopo Cilic e Atmane, sul suo cammino c’è Fabian Marozsan.

Prosegue il torneo asiatico di Jannik Sinner. L’altoatesino ha superato agilmente Marin Cilic (6-2, 6-2), per poi faticare un po’ con Atmane (6-4, 5-7, 6-0). Adesso, sulla sua strada, l’ungherese Fabian Marozsan.

Il classe 1999 ha raggiunto i quarti facendo un’ottimo torneo finora, non concedendo ancora alcun parziale. Il tennista ha infatti battuto in due set prima Benjamin Bonzi e poi Alexandre Muller, regalandosi il match con il n°2 del mondo (n°1 del tabellone del torneo).

ATP 500 Pechino, Sinner-Marozsan: in campo lunedì ma orario da definire

L’altoatesino tornerà in campo domani per il match dei quarti di finale contro Fabian Marozsan, che regalerà la semifinale contro uno tra De Minaur e Mensik.

La sfida si giocherà domani, lunedì 29 settembre, con orario però ancora da definire. Per quanto riguarda la diretta del match, quest’ultimo sarà visibile sui canali di Sky Sport e in diretta streaming su NOW.