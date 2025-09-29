Lorenzo Musetti, complice un problema fisico nel secondo set, saluta ai quarti l’ATP 500 di Pechino. Avanza Tien.

Dopo Flavio Cobolli, l’americano Tien fa fuori un altro italiano, il n°9 del ranking ATP Lorenzo Musetti. L’italiano esce di scena ai quarti di finale del torneo asiatico, e lo fa perdendo contro Learner Tien.

Quest’ultimo ha ceduto a Musetti il primo set ma, nel secondo parziale, ha alzato il livello, complice anche un problema fisico per Musetti, che ne ha influenzato negativamente l’andamento dell’intero proseguo del match e ne ha causato poi il ritiro.

ATP 500 Pechino, Musetti out: Tien attende il vincente tra Medvedev e Zverev

Lorenzo Musetti cede a Learner Tien, con quest’ultimo che ottiene l’ottimo risultato della semifinale di un torneo ATP 500. L’americano adesso avrà la dura sfida contro uno tra Medvedev e Zverev.

Dopo un ottimo primo set, l’infortunio e il richiamo del medical time-out ha cambiato completamente l’andamento del match. Il primo parziale, infatti, è terminato 6-4 a favore del carrarino, per poi cedere 6-3 il secondo set già con un problema fisico avvenuto durante il secondo parziale.

Il terzo set è solo per Tien, con Musetti che perde due volte consecutive il servizio, va sotto 3-0 e decide di ritirarsi. Adesso è tempo di riposo per l’italiano, che dovrà capire con il suo staff l’entità del problema.