ATP 500 Pechino, Musetti saluta il torneo per mano di Tien: l’italiano si ritira per infortunio nel terzo set
Lorenzo Musetti, complice un problema fisico nel secondo set, saluta ai quarti l’ATP 500 di Pechino. Avanza Tien.
Dopo Flavio Cobolli, l’americano Tien fa fuori un altro italiano, il n°9 del ranking ATP Lorenzo Musetti. L’italiano esce di scena ai quarti di finale del torneo asiatico, e lo fa perdendo contro Learner Tien.
Quest’ultimo ha ceduto a Musetti il primo set ma, nel secondo parziale, ha alzato il livello, complice anche un problema fisico per Musetti, che ne ha influenzato negativamente l’andamento dell’intero proseguo del match e ne ha causato poi il ritiro.
ATP 500 Pechino, Musetti out: Tien attende il vincente tra Medvedev e Zverev
Lorenzo Musetti cede a Learner Tien, con quest’ultimo che ottiene l’ottimo risultato della semifinale di un torneo ATP 500. L’americano adesso avrà la dura sfida contro uno tra Medvedev e Zverev.
Dopo un ottimo primo set, l’infortunio e il richiamo del medical time-out ha cambiato completamente l’andamento del match. Il primo parziale, infatti, è terminato 6-4 a favore del carrarino, per poi cedere 6-3 il secondo set già con un problema fisico avvenuto durante il secondo parziale.
Il terzo set è solo per Tien, con Musetti che perde due volte consecutive il servizio, va sotto 3-0 e decide di ritirarsi. Adesso è tempo di riposo per l’italiano, che dovrà capire con il suo staff l’entità del problema.