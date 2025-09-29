Danil Medvedev batte Zverev e accede alle semifinali dell’ATP di Pechino, dove sfiderà Tien. Dall’altra parte Sinner sfiderà De Minaur.

Si completa il quadro delle semifinali, con il match di cartello tra Danil Medvedev e Alexander Zverev. Il tennista russo ha superato l’avversario tedesco con un doppio 6-3 in quasi un’ora e mezza, e sembra essersi ritrovato dopo mesi difficili.

Nessuna ripresa, invece, per Zverev, alle prese ancora con vari problemi nel suo gioco e anche, probabilmente, di tipo mentale, che non gli permettono di esprimere liberamente il suo gioco.

ATP 500 Pechino, le semifinali: Medvedev-Tien e Sinner-De Minaur

Con il match della serata di Pechino tra il russo e il tedesco, si è ufficialmente completato il quadro dell’ATP 500 cinese per quanto concerne le semifinali del torneo.

Il tennista italiano sfiderà De Minaur, giunto in semifinale dopo il ritiro di Mensik, out per infortunio solo dopo 5 game. Dall’altra parte Medvedev dovrà fare molta attenzione a Learner Tien.

L’americano, infatti, è in grande spolvero, avendo sconfitto consecutivamente Francisco Cerundolo, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, seppur quest’ultimo ritiratosi anzitempo per infortunio.

ATP 500 PECHINO – LE SEMIFINALI

Sinner (1) vs De Minaur (3) Tien vs Medvedev (8)