ATP 500 Pechino: Cobolli cede a Tien, Musetti batte Mannarino e avanza ai quarti
Giornata agrodolce per gli Azzurri: Cobolli esce per mano di un super Tien, Musetti supera l’ostacolo Mannarino e troverà proprio l’americano.
Termina l’avventura di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Pechino, mentre prosegue quella dell’altro italiano Lorenzo Musetti. Il n°25 al mondo ha ceduto a un’ottimo Learner Tien, capace di battere l’azzurro in poco più di un’ora in due set.
Poco da fare per Cobolli, che lascia così il torneo agli ottavi. Learner Tien, invece, proseguirà nel torneo asiatico e giocherà con un altro Azzurro, Lorenzo Musetti. Il n°9 del ranking ATP ha battuto Adrien Mannarino in 1h24m, regalandosi proprio i quarti contro l’americano.
ATP 500 Pechino: Musetti-Tien ai quarti, in giornata Medvedev-Fokina e Moutet-Zverev
Con le loro due vittorie, i due tennisti si sono regalati i quarti, dove si scontreranno per un posto in semifinale contro uno tra Medvedev, Fokina, Moutet e Zverev.
In giornata, infatti, il n°3 del ranking ATP giocherà contro Moutet per un posto ai quarti, cercando di migliorare un anno che non gli ha regalato tanto in termini di successi.
Stessa cosa per Medvedev, che è entrato in una spirale di insuccessi che lo ha portato anche a separarsi col suo storico allenatore, Gilles Cervara. In caso di vittorie di entrambi, i due potrebbero poi scontrarsi ai quarti.