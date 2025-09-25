Carlos Alcaraz supera facilmente Baez in due set, ma la sfida è stata caratterizzata da un piccolo problema fisico per lo spagnolo.

L’ATP 500 di Tokyo inizia bene per il n°1 del ranking ATP Carlos Alcaraz, seppur non tutto sia filato liscio come l’olio. Il primatista al mondo, infatti, ha subito un brivido riguardante un’infortunio che, nel complesso, non ha però influenzato la sua partita, mettendo però un po’ di paura al tennista.

Durante il 1° set, infatti, l’iberico si è fermato dopo uno scatto in avanti per recuperare da una palla corta dell’avversario. Subito una fitta, dolore alla caviglia e poi a terra dolorante, con l’arbitro che ha subito lasciato il proprio posto per constatare le condizioni dello spagnolo. Qualche minuto a terra e poi una solida fasciatura alla caviglia, per poter continuare.

ATP Tokyo, Alcaraz supera Baez e l’infortunio: vittoria in due set

Dopo la grande fasciatura e una breve pausa a causa dell’arrivo della pioggia, Carlos Alcaraz è tornato in campo come se nulla fosse accaduto.

Se il primo set è stato combattuto, il successivo è stato un dominio spagnolo, con Baez che nulla ha potuto alla supremazia del n°1 del ranking mondiale ATP, che ha trionfato 6-2. Un 6-4 6-2 che non ha mai permesso all’avversario di sognare, seppur la possibilità si sia materializzata col problema fisico dello spagnolo.

Carlos Alcaraz, dunque, accede agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Tokyo, dove sfiderà il belga Zizou Bergs.