Assurdo Sinner, le parole del tennista lasciano di stucco: “Totalmente diverso”

Il numero due al mondo Jannik Sinner è ora a Natale con la famiglia ma dopo tornerà a Montecarlo per passare del tempo ad allenarsi.

Il 2025 è stato straordinario nonostante tutto per Jannik Sinner ma il fenomeno azzurro non ha alcuna intenzione di fermarsi ed anzi già pensa al futuro e alla prossima stagione. Il tennista si trova ora a Sesto Pusteria insieme alla sua famiglia e alla sua fidanzata Laila Hasanovic ma già verso il 27-28 Dicembre l’azzurro tornerà a Montecarlo per allenarsi in vista della nu0va stagione.

Sinner boom, le parole del rivale lascia increduli

Sinner si sta preparando per la nuova stagione dove – ancora una volta – partirà tra i favoriti insieme all’eterno rivale Carlos Alcaraz. I due si sfidano a più riprese e ora l’obiettivo per il 2026 è il sorpasso in classifica allo spagnolo. Sinner si sta allenando ed in questi giorni si è allenato anche con il tennista italiano Luciano Darderi. Ecco le sue parole nello specifico alla Gazzetta dello Sport:

“Jannik è un tipo di poche parole ma di grande sostanza, esiste solo il duro allenamento. Avevo giocato con lui al Roland Garros ma ora è stato totalmente diverso”. Darderi ha sottolineato come sia stata dura allenarsi contro Sinner ed ha spiegato:

“Questa volta con lui è stato totalmente diverso, un altro tennis. Il peso di palla e la continuità fanno la differenza, mi sono sentito atterrare su Marte e si, possiamo definire Jannik come un marziano”.