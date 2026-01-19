Arnaldi si arrende a Rublev: Autralian Open 2026 finisce subito per l’azzurro

Neanche il tempo di cominciarli che Matteo Arnaldi si trova subito costretto a salutare gli Australian Open 2026. Nel primo turno dello Slam su hard court del Melbourne Park l’azzurro è stato superato in tre set dal numero 15 del mondo Andrey Rublev con il punteggio di 6-4. 6-2, 6-2.

Il russo ha messo in mostra una prestazione solida ed aggressiva, imponendo il proprio ritmo sin dall’inizio e concedendo pochissimo al ligure, che invece ha faticato a trovare continuità soprattutto con la prima di servizio e nella costruzione degli scambi.

Dominio di Rublev, Arnaldi non ha potuto niente

Andrey Rublev ha gestito l’incontro contro Arnaldi con sicurezza, sfruttando la potenza dei colpi e la solidità nei fondamentali pre prendere rapidamente il comando del match.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nel primo set il russo ha strappato il servizio a Arnaldi nel quinto game, segnando la svolta decisiva della frazione, e ha chiuso il parziale 6-4.

La differenza di rendimento (ed esperienza) si è vista anche nelle statistiche, visto che Rublev ha mostrato una percentuale più alta di prime palle in campo e una superiorità nei punti vinti sia con la prima sia con la seconda di servizio.

Al contrario, Arnaldi ha pagato una condizione non ottimale. Nonostante alcuni momento di squilibrio nei primi giochi, soprattutto all’inizio del match, il ligure ha poi faticato a mantenere continuità e ad imporre il proprio tennis, venendo progressivamente messo sotto dal russo.

Fine anticipata e futuro secondo turno per Rublev

Nel secondo set di questo match il copione non è cambiato, con Rublev partito talmente forte dal portarsi sul 4-0 consolidando il vantaggio con un altro break. Arnaldi, con un sussulto di orgoglio provando a reagire, non è riuscito a rientrare nella partita e il set si è chiuso 6-2. Nel terzo parziale il russo ha poi proseguito il suo dominio chiudendo una volta e per tutte l’incontro (6-3).

Con questa vittoria Rublev avanza al secondo turno degli Australian Open, dove affronterà il portoghese Jaime Faria, proveniente dalle qualificazioni. Per Arnaldi, invece, si conclude anticipatamente l’avventura nel primo slam della stagione.