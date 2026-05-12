Europei taekwondo, Touiar ha vinto l’argento a 16 anni!

Abderrahman Touiar ha stupito tutto il mondo, vincendo l’argento agli Europei di taekwondo: cosa è successo oggi

Non è un semplice argento, è una promessa che si materializza sul tatami del BMW Park. Abderrahman Touiar, diciassettenne azzurro della categoria -58 kg, lascia la Germania con una medaglia d’argento europea che pesa come un macigno di talento puro.

In una finale mozzafiato contro il blasonato Georgii Gurstiev – già argento iridato a Baku 2023 – il giovanissimo italiano non ha arretrato di un millimetro, combattendo punto su punto con la maturità di un veterano.

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Il primo round si chiude 13-16 per il bielorusso, ma Touiar reagisce con orgoglio: nel secondo parziale esplode, allunga e sembra poter ribaltare il risultato. A soli due secondi dal termine, il guizzo del pareggio sfuma per un soffio: il calcio della vittoria di Gurstiev (18-20) chiude i giochi, ma non spegne l’entusiasmo per una prestazione che sa di futuro.

Il grande successo di Touiar: cosa è successo

Prima dell’atto finale, il percorso del giovane era stato impeccabile: in semifinale aveva regolato il greco Konstantinos Dimitropoulos con un 2-1 (5-5, 10-8, 4-2) costruito su grinta e precisione chirurgica. Nella stessa categoria del campione olimpico Vito Dell’Aquila, Touiar dimostra di avere le carte in regola per raccogliere quel testimone.

Nessuna paura, nessuna reverenza: solo tecnica, cuore e quella fame che solo i diciassette anni sanno avere. Questo argento non è un arrivo, ma un potente segnale di partenza. Il taekwondo italiano ha un nuovo gioiello, e Monaco è solo il primo capitolo di una storia che promette di brillare. Il futuro? È già qui, e ha il volto di Abderrahman Touiar.