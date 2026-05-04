Allarme per gli Internazionali di tennis, 15 giocatori saltano il torneo e tre top sono in bilico – Sportface.it

Allarme per gli Internazionali di tennis, 15 giocatori saltano il torneo e tre top sono in bilico

Gli Internazionali d’Italia di tennis stanno per cominciare, ma la manifestazione che si gioca al Foro Italico a Roma è già scossa da una lunga lista di assenze. Secondo quanto riportato da puntodebreak.com, ben 15 giocatori tra uomini e donne hanno già dato forfait, tra cui alcuni nomi importanti che potrebbero cambiare le aspettative di chi attende da mesi la sfida tra i top del circuito.

Alcuni dei ritiri sono ormai una certezza, mentre altri sono ancora in bilico, legati a recuperi fisici incerti e a decisioni dell’ultimo minuto. In particolare, a destare preoccupazione sono tre top che rischiano di non partecipare all’evento. Il loro status è ancora in discussione, e questo incide non solo sullo spettacolo del torneo, ma anche sulla preparazione della stagione sulla terra battuta, che culminerà con il Roland Garros.

Le assenze certe e i dubbi

Se i nomi che non ci saranno sono ormai confermati, su tutti Carlos Alcaraz, a preoccupare maggiormente sono le incertezze legate a Jannik Sinner, Novak Djokovic e Alexander Zverev . Il primo, reduce da un tour de force culminato con la vittoria di Madrid, ha già fatto sapere di voler giocare ed è stato inserito nel tabellone come gli altri due, ma la sua condizione fisica resta un’incognita. Il secondo, invece, si porta dietro un fisico che non è mai riuscito a superare le problematiche e la sua continuità a Roma è in bilico. Il tedesco, dopo la pesante sconfitta contro il numero 1 al mondo, ha parlato di stanchezza e recupero ottimale, tutti con vista sul torneo di Parigi.

L’effetto sul torneo di Roma

Gli Internazionali capitolini sono sempre stati un banco di prova importante in vista della kermesse parigina e l’assenza di alcuni dei top player mette sotto pressione anche chi è in gara, costretto a dover fare i conti con la mancanza di riferimenti assoluti sul campo.

Sebbene siano tutti stati sorteggiati per il secondo turno, la sensazione di incertezza cresce. Il circuito, tra problemi fisici e preparazione per il grande appuntamento francese, si trova ora a fare i conti con una serie di ripensamenti e di scelte che sembrano inevitabili per chi è in lotta per il vertice.