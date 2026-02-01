Short track, Day-3 Mondiali junior: dominio Giappone, Italia senza medaglie

Il Day-3 per le finali Mondiali junior di short track non ha portato grandi soddisfazioni per lo sport azzurro: molto bene il Giappone

È passata in archivio anche la terza giornata di Mondiali junior di short track a Salt Lake City, negli Stati Uniti, la prima dedicata alle finali. Purtroppo non sono arrivate grandi soddisfazioni per lo sport azzurro, almeno per quanto riguarda podi e medaglie.

L’Italia partecipa con otto atleti, equamente divisi tra uomini e donne: per gli uomini sono presenti Filippo Pezzoni, Massimiliano Picchiarelli, Aaron Van Quang Pietrobono e Daniele Zampedri, mentre per le donne sono presenti Sara Martinelli, Sara Merazzi, Beatrice Paglia e Nina Trabucchi.

Pezzoni e Zampedri, però, si sono fermati ai quarti di finale nei 500 metri maschili. Il titolo è andato a Sean Shuai in 41″031. È andata un po’ meglio a Pietrobono, che è riuscito a spingersi fino alla semifinale nei 1500 metri maschili. In questo caso, l’oro mondiale è andato a Sasaki in 2’24″100.

I risultati dei Mondiali junior: Giappone d’oro

Martinelli e Merazzi si sono fermate solo alla fase dei ripescaggi, mentre il successo è andato ancora una volta al Giappone con Ayano Sekiguchi, che ha vinto in 1’29″915 i 1000 metri femminili.

Gli obiettivi azzurri si sono concentrate sulla staffetta femminile, dove comunque è arrivata una buona semifinale, che lascia ben sperare per il futuro. Nella prossima notte italiana verranno assegnati gli ultimi cinque titoli, chiudendo di fatto la rassegna dei Mondiali junior a Salt Lake City.