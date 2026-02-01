Quando torna Sinner: annunciati i tornei di febbraio

Jannik Sinner deve rifarsi dopo la delusione agli Australian Open: quali tornei giocherà a febbraio e quali ha deciso di saltare

Gli Australian Open non sono andati come previsto per Jannik Sinner. Il numero due al mondo non è riuscito a difendere il titolo in uno dei suoi tornei preferiti, uscendo in semifinale contro Novak Djokovic. Il serbo ha strappato un posto in finale contro Carlos Alcaraz, mentre l’italiano si è dovuto accontentare, almeno questa volta.

Ma nello sport bisogna sempre andare avanti e vale anche per un campione come Sinner. Dopo il primo Grande Slam della stagione, febbraio è un torneo di transizione nel calendario del tennis di altissimo livello, e proprio per questo l’altoatesino ha fatto delle scelte ben precise, in modo tale da recuperare anche la migliore condizione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La scelta è caduta su qualche settimana di riposo, prima di riprendere al massimo. Ecco gli appuntamenti in calendario e quali tornei ha scelto di saltare Sinner.

Due settimane di pausa per Sinner: si riparte con Doha

Settimana prossima le competizioni si sposteranno in Francia, dove è previsto l’Atp 250 di Montpellier. Ma Sinner non si è iscritto e non parteciperà. L’italiano riposerà anche nella settimana successiva, visto che ha deciso di non esserci né a Rotterdam, dove ci sarà Alcaraz, né a Dallas, né a Buenos Aires.

La ripartenza in competizioni ufficiali è prevista per la settimana dal 16 al 21 febbraio con l’Atp 500 di Doha, dove parteciperà anche Alcaraz. Sinner riposerà anche nell’ultima settimana di febbraio.