NBA, Houston detta legge nel derby texano: Rockets ok su Dallas, Timberwolves e Hornets in striscia

Nel derby del Texas vince ancora la squadra di casa: i Houston Rockets superano i Dallas Mavericks nonostante l’ennesima notte da protagonista di Cooper Flagg. A Ovest sorridono anche Minnesota Timberwolves, mentre a Est continua la scalata degli Charlotte Hornets. Tra colpi esterni e vittorie pesanti, la notte NBA regala spettacolo su entrambi i lati della Conference.
La tradizione del derby texano continua: per la settima volta consecutiva vince la squadra che gioca davanti al proprio pubblico. Questa volta tocca a Houston, che piega Dallas 111-107. Non basta ai Mavs una prestazione monumentale di Cooper Flagg, autore di 34 punti e 12 rimbalzi, quinta gara stagionale oltre quota 30.
Houston gestisce il match con maggiore continuità, trascinata da Amen Thompson, vicino alla tripla doppia (21 punti, 8 rimbalzi, 9 assist). Serata meno brillante al tiro per Kevin Durant e Alperen Sengun, ma l’equilibrio di squadra consente ai Rockets di difendere il quarto posto a Ovest.
Minnesota domina a Memphis: quarto successo di fila
Prosegue il momento positivo dei Timberwolves, che espugnano Memphis 131-114 contro i Memphis Grizzlies. Decisivo il tandem formato da Anthony Edwards (33 punti) e Julius Randle (27), con il contributo importante di Jaden McDaniels e Naz Reid, entrambi a quota 20.
Per Memphis, l’unica nota positiva arriva da Ty Jerome, top scorer al debutto stagionale con 20 punti.
Charlotte vola a Est, Spurs battuti
All’Est continua la risalita degli Hornets, che centrano il sesto successo consecutivo superando i San Antonio Spurs per 111-106. La gara si indirizza nel secondo quarto, chiuso con un netto 35-17.
Protagonista Brandon Miller con 26 punti e 8 rimbalzi, mentre dalla panchina incide Collin Sexton, micidiale con 21 punti e un perfetto 5/5 da tre. Agli Spurs non bastano sette uomini in doppia cifra: Victor Wembanyama si ferma a 16 punti.
Le altre partite: Bulls corsari, Embiid show a Philadelphia
Tra gli altri risultati della notte, i Chicago Bulls si riscattano subito contro i Miami Heat, imponendosi 125-118 in trasferta. Successo interno invece per gli Indiana Pacers, che battono gli Atlanta Hawks 129-124, nonostante la tripla doppia da 33-12-10 di Jalen Johnson.
Vittoria casalinga anche per i Philadelphia 76ers, trascinati da un dominante Joel Embiid, autore di 40 punti nel 124-114 sui New Orleans Pelicans, ai quali non bastano i 34 punti di Saddiq Bey.