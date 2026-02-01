Atletica, è tornato Falocchi: primato personale dopo nove anni

Christian Falocchi torna a sognare: il classe 1997 ha segnato un nuovo record personale nove anni dopo l’ultima volta

Dalle macerie degli infortuni a un nuovo grande successo, che sa di rinascita. Non è stata una carriera semplice, nonostante sia nata sotto i migliori auspici. Parliamo, infatti, di una medaglia d’argento agli Europei Under 23 di Bydgoszcz 2017, di cui tutti gli addetti ai lavori parlavano un gran bene.

Ma gli ostacoli poi non sono mancati. Una serie incredibile di insuccessi e soprattutto di infortuni ha limitato molto le ambizioni del classe 1997 lombardo. Fino al meeting indoor di Herentals, in Belgio, dove il suo salto è valso una vittoria pesantissima, soprattutto a livello personale.

Il saltatore si è fermato a 2,28, con pochissimi errori fino a 2,23. Poi sono arrivati due nulli a 2,30, anche e soprattutto per via di una scarpa rotta. L’atleta delle fiamme oro Padova porta comunque a casa un nuovo primato personale e con un miglioramento di addirittura di tre centimetri rispetto al precedente.

La rinascita di Falocchi: le parole dopo la vittoria in Belgio

Le qualità del saltatore non sono mai state in dubbio, ma le sue condizioni fisiche quasi sempre. “Ci ho sempre sperato, tutti i giorni ho continuato ad allenarmi per migliorare“, ha detto Falocchi.

“Negli ultimi due anni ci sono stati periodi in cui non sapevo se sarei riuscito a tornare, dopo il quinto intervento in totale tra caviglia e ginocchio”, ha ammesso. Un anno fa stava pensando concretamente al ritiro, poi l’ottimo salto 2,23 della scorsa estate e la voglia di andare avanti, nonostante tutto.

“Quando ho passato 2,26 mi sono quasi pentito, sarebbe stato comunque il personale, ma sognavo il minimo per gli Europei e torno a casa con il sorriso”, ha concluso.