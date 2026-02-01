Napoli, sospiro di sollievo per Conte: Di Lorenzo scongiura il crociato

La diagnosi finale tranquillizza l’ambiente azzurro: per il capitano solo una distorsione al ginocchio. Stop stimato tra un mese e mezzo e due, ma nessuna lesione ai legamenti.

L’esito degli esami allontana lo scenario peggiore

La paura è durata una notte intera, ma il responso degli esami strumentali ha cambiato il quadro. Giovanni Di Lorenzo non ha riportato alcuna lesione al legamento crociato: il capitano del Napoli ha subito una distorsione di secondo grado al ginocchio, un infortunio serio ma decisamente meno drammatico rispetto alle prime sensazioni.

Una notizia accolta con sollievo da Antonio Conte e da tutto l’ambiente azzurro, che temeva uno stop lunghissimo per uno degli uomini simbolo della squadra.

L’infortunio contro la Fiorentina e la paura in campo

A far scattare l’allarme era stata la dinamica dell’episodio durante Napoli-Fiorentina. Nel contrasto con Fabbian, Di Lorenzo ha subito una torsione innaturale del ginocchio, accasciandosi immediatamente a terra. L’uscita in barella, le lacrime e il volto scuro del capitano avevano fatto temere il peggio.

Anche il clima del post partita aveva contribuito ad aumentare l’apprensione, con l’ipotesi di un possibile coinvolgimento del crociato che aleggiava nello spogliatoio.

Tempi di recupero: quanto starà fuori il capitano

Gli approfondimenti clinici hanno chiarito la situazione: nessun danno ai legamenti, ma una distorsione che richiederà comunque cautela. I tempi di recupero stimati sono compresi tra le 6 e le 8 settimane, periodo durante il quale Di Lorenzo seguirà un programma di riabilitazione specifico.

Il Napoli dovrà fare a meno del suo capitano in una fase importante della stagione, ma con la consapevolezza che il rientro è possibile già prima del rush finale.

Conte può riorganizzare senza stravolgere

L’assenza di Di Lorenzo resta pesante dal punto di vista tecnico e carismatico, ma la diagnosi evita uno stravolgimento totale delle strategie. Conte potrà gestire l’emergenza senza perdere definitivamente un punto fermo della sua squadra.

L’obiettivo ora è un rientro senza rischi, preservando il capitano per il finale di campionato.