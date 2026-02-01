Scherma, campionati del Mediterraneo: l’Italia conquista 12 medaglie

Il weekend di Lubiana ha portato in dote grandi successi per quanto riguarda la scherma per l’Italia: i risultati nei campionati del Mediterraneo

Il sabato della scherma e la gioia dell’Italia vanno di pari passo a Lubiana, dove si stanno svolgendo i campionati del Mediterraneo 2026. La giornata di ieri è stata dedicata agli Under 17 e non sono mancate le soddisfazioni per gli Azzurri in gara.

Anzi, senza voler esagerare, il bilancio per il tricolore è assolutamente splendido, visto che è arrivata una medaglia praticamente per ogni gara. Si parla di tre ori, tre argenti e sei bronzi, davvero un risultato incredibile. Il dominio azzurro ha riguardato tre competizioni su sei, nonostante avversari di assoluto valore come Francia e Spagna.

Ma partiamo dalla Spada, che ha regalato grandi soddisfazioni: Edoardo Trabucco ha messo al collo la medaglia d’oro, battendo in finale 15-7 Filippo Corna, ‘solo’ argento. Nei derby in semifinale, bronzi per Francesco La Forza (battuto 15-14 da Trabucco) e Paolo Tolve (ko 15-13 con Corna).

Campionati del Mediterraneo: le medaglie azzurre

Molto bene anche la sciabola, in cui l’Italia si è imposta come dominatrice assoluta. Ha vinto Aurelie Bianca Maria Personi, oro grazie al 15-13 sulla compagna Giulia Iacolare, che ha chiuso seconda dopo una finale molto tirata.

Sul terzo gradino del podio Bianca Morello, con la spagnola Jativa Plaza. Si è piazzata 11esima Greta Vinci. È arrivata un’emozionante doppietta anche nella sciabola maschile: Filippo Landi ha vinto 15-7 in finale contro Andreas Verde, al quale è andata la piazza d’onore. Sempre tra gli sciabolatori, sesto posto per Antonio Langella e ottavo per Valerio Imbastari.

Ma ci sono anche tre bronzi italiani: nel fioretto femminile è toccata a Vittoria Gasparini, per la spada a Giulia Ferioli, per Geremia Napolitano tra i fiorettisti. L’Italia arriva così, in testa al Medagliere alla giornata conclusiva di oggi.