Alcaraz verso il rientro dopo l’infortunio: quando può tornare

Carlos Alcaraz va avanti nel suo percorso di recupero: lo spagnolo ha tolto il tutore e ora il suo ritorno si avvicina

Sono stati mesi molti difficili per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha perso la vetta della classifica Atp e deve convivere con un infortunio che lo sta tenendo ai box da settimane.

Prosegue senza alcuna sosta il lungo e faticoso percorso di riabilitazione del tennista. Il murciano, fermo ormai dallo scorso aprile a causa di un serio problema al polso destro, sta cercando di ritrovare la condizione fisica ideale per rientrare nel circuito.

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Il talento spagnolo ha dovuto saltare appuntamenti cruciali come Madrid e Roma, ma soprattutto il Roland Garros, il Queen’s e sarà così anche per Wimbledon. Ma nelle ultime ore, è arrivato finalmente un importante segnale positivo. Per la prima volta dopo diverse settimane, Alcaraz è stato immortalato senza il fastidioso tutore protettivo al braccio destro.

Alcaraz ha tolto il tutore: recupero più vicino

Le immagini, pubblicate sui social dal suo storico preparatore fisico Alberto Lledó con il sottofondo dei Linkin Park, lo mostrano correre serenamente, confermando i netti passi avanti verso la guarigione completa.

Il fuoriclasse iberico aveva inaugurato la stagione vincendo Australian Open e Doha, raggiungendo la semifinale a Indian Wells e perdendo la finale di Montecarlo contro Jannik Sinner.

Ora l’obiettivo è chiaro: tornare grande protagonista in vista degli impegni americani sul cemento. Carlos Alcaraz punta dritto al Masters 1000 di Montreal, per poi preparare al meglio Cincinnati e il finale di stagione agli US Open.