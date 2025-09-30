Carlos Alcaraz non si ferma più: dopo i momenti di paura per un possibile infortunio a Tokyo, lo spagnolo è arrivato in finale e si è imposto su Fritz.

Da un lato Jannik Sinner, dall’altro Carlos Alcaraz: i due tennisti del momento non riescono a non viversi la scena del tennis mondiale da protagonisti. Contro Fritz, oggi, lo spagnolo ha conquistato a Tokyo il suo ottavo titolo stagionale.

Alcaraz trionfa a Tokyo: nulla da fare per Fritz in finale

Carlos Alcaraz ha vinto il titolo all’ATP 500 di Tokyo per la prima volta in carriera e ha conquistato così l’ottavo titolo di questa straordinaria stagione. Il numero 1 del mondo si è imposto su Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 6-4.

Lo spagnolo, che in America ha scavalcato Sinner diventando nuovamente numero 1 del mondo, ha così vinto il 24° trofeo in carriera a livello ATP. Su cemento outdoor si tratta del 3° consecutivo. Ora qualche giorno di riposo, poi Alcaraz volerà alla volta di Shanghai.