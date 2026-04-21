MotoGP, Vinales non ci sarà in Spagna: due ko pesantissimi

Il GP di Spagna perde due grandi protagonisti: non ci sarà Maverick Vinales, ma anche un altro grande campione in un circuito storico

Non è neanche iniziato, ma il GP di Spagna ha già perso sicuramente due potenziali protagonisti, o sicuramente nomi molto attesi nel Mondiale a due ruote più famoso e seguito al mondo. Il primo di questi è Maverick Vinales, una botta pesantissima per il pilota 31enne.

Infatti, si è dovuto sottoporre a intervento per l’allentamento di una vite precedentemente inserita nella spalla. I tempi di recupero non sono ancora terminati e, per questa ragione, i medici gli hanno negato l’ok a correre in Spagna.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Lui non sembra averla presa per nulla bene: “Sono deluso di non poter correre a Jerez, si tratta della prima delle mie gare di casa in questa stagione. Però conosco bene il mio corpo e la priorità è di recuperare completamente“. Il suo obiettivo è comunque essere in pista a Le Mans.

GP Spagna, forfait anche di Espargarò: il motivo

Il team Tech3 non se la passa per nulla bene. Infatti, è stato costretto a dare forfait anche Pol Espargarò, che in teoria sarebbe dovuto essere proprio il sostituto di Vinales. Lui deve fare i conti con un problema alla mano che non gli consentirà di essere in pista.

Alla fine, dopo lunghe riflessioni, si è deciso che si andrà in pista con un solo pilota, Enea Bastianini. Insomma, non proprio il massimo in vista di un GP molto sentito e in cui tutti vorranno fare bene.