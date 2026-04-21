Allarme Alcaraz, infortunio serio al polso: cosa filtra per il Roland Garros

Le condizioni di Carlos Alcaraz lasciano tutti in apprensione in vista del prossimo Roland Garros: come sta davvero e quando torna

Il futuro è adesso per Carlos Alcaraz. Le ultime settimane sono state terribili per il numero 2 al mondo. Nel giro di pochi giorni, ha perso la finale di Monte Carlo contro Jannik Sinner e anche il primo posto del ranking ATP, un’eventualità a cui era pronto da tempo, visti tutti i punti che avrebbe dovuto difendere a primavera.

Il problema più serio, però, è rappresentato dalle condizioni fisiche dell’iberico. A Barcellona, infatti, ha dovuto dare forfait per un infortunio al polso che sembra piuttosto serio e lo costringerà a diverse settimane di stop.

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Inizialmente, non si era capito quale fosse l’entità reale del problema, ma oggi è chiaro che Alcaraz sia stato invitato alla massima prudenza per il suo ritorno in campo, anche se i prossimi tornei sono quelli in cui storicamente ha fatto meglio.

La stagione di Alcaraz sulla terra rossa è compromessa?

Alcaraz è stato premiato come miglior atleta della scorsa stagione ai Laureus World Sports Awards. A margine dell’evento, ha fatto il punto della situazione sulle sue condizioni fisiche e non sono parole rassicuranti per i suoi tifosi.

“Sforzarmi troppo al Roland Garros potrebbe seriamente compromettere le mie possibilità nei tornei futuri. Preferisco tornare un po’ più tardi e in buona forma”, ha dichiarato sottolineando che la sua carriera è ancora lunga e preferisce non comprometterla a lungo termine.

Insomma, resta il dubbio sulla sua partecipazione al Grande Slam, mentre pare ormai difficile che possa esserci a Roma. La stagione sulla terra rossa rischia di essere del tutto compromessa per lo spagnolo.