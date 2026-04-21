Basket: Finale Serie A1 femminile, Venezia espugna Schio in Gara 1

L’Umana Reyer Venezia vince 60-71 al PalaRomare e si porta avanti nella serie scudetto. Decisivo il terzo quarto e la prova di Santucci, top scorer con 16 punti.

L’Umana Reyer Venezia parte con il piede giusto nella finale scudetto della Serie A1 femminile, conquistando Gara 1 in trasferta contro il Famila Wuber Schio con il punteggio di 60-71. Una vittoria costruita soprattutto nella ripresa, grazie a una difesa intensa e a una maggiore efficacia offensiva nei momenti chiave della partita.

Il primo tempo è caratterizzato da grande equilibrio. Schio prova a imporre il proprio ritmo con le iniziative di Conde e con l’energia di Giorgia Sottana, mentre Venezia risponde con Dojkic e Charles, che firmano il primo vantaggio significativo delle ospiti. Dopo il 18-19 del primo quarto, le padrone di casa trovano continuità soprattutto dalla lunga distanza, con Cecilia Zandalasini protagonista e supportata da Verona e Sottana. All’intervallo Schio è avanti 39-35.

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Il terzo quarto cambia la partita

La svolta arriva dopo la pausa lunga. Venezia alza l’intensità difensiva e trova soluzioni efficaci con Cubaj e Santucci, protagoniste del parziale che riporta avanti la Reyer. Il break si amplia fino al 20-8 del periodo, con Dojkic e Charles a consolidare il vantaggio e con una difesa che limita notevolmente le soluzioni offensive di Schio.

Le padrone di casa, molto precise nel primo tempo con il 60% al tiro da tre punti, calano drasticamente nella ripresa, trovando poche soluzioni contro l’aggressività delle orogranata, dominanti anche a rimbalzo offensivo con 19 carambole catturate.

Santucci decisiva, Pan chiude i conti

Nell’ultimo quarto Venezia gestisce il vantaggio, arrivando fino al +13 grazie alle giocate di Villa e alla prova di grande solidità di Santucci, migliore realizzatrice dell’incontro con 16 punti, 6 rimbalzi e 2 assist.

Nel finale Schio prova a rientrare affidandosi a Shepard e Sottana, ma le due triple di Pan mettono definitivamente al sicuro il risultato. In doppia cifra per Venezia anche Charles e Cubaj con 13 punti a testa, Dojkic con 11 e Pan con 10.

Per Schio non bastano i 12 punti di Sottana e i 10 di Zandalasini e Conde. La squadra allenata da Dikaioulakos incassa così la prima sconfitta stagionale in competizioni nazionali.

Serie al meglio delle tre partite

La serie, al meglio delle tre gare, si sposterà ora al Taliercio, dove Venezia avrà l’opportunità di allungare e avvicinarsi al titolo. Schio sarà invece chiamata a reagire per riportare l’equilibrio nella corsa allo scudetto.