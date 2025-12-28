Alcaraz, il 2026 comincia malissimo: l’annuncio spiazza i suoi tifosi

Il numero uno al mondo Carlos Alcaraz è sicuramente uno dei tennisti più attesi per quel che riguarda la prossima stagione.

La stagione del tennis sta per cominciare, in queste ore stiamo assistendo alle prime esibizioni ed intanto gli appassionati non vedono l’ora di vedere in campo i propri beniamini. La sfida più attesa sarà manco a dirlo quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, assoluti protagonisti nel circuito e che nel prossimo anno si giocheranno ancora una volta il primato. Nelle ultime settimane l’addio di Alcaraz al suo storico coach Juan Carlos Ferrero ha fatto molto discutere e non molti hanno compreso questa scelta.

Alcaraz nel mirino, ora diventa davvero durissima

In molti credono che senza il suo coach, Alcaraz possa entrare in crisi e affrontare cosi un pesante momento di difficoltà. A parlare di questo sui propri social è stato l’ex tennista Woodbridge, campione australiano specialmente nel doppio e che ha avuto parole piuttosto chiare riguardo gli obiettivi futuri dello spagnolo. Ecco ciò che dice il suo account Instagram:

“Penso che sarà difficile per Carlos vincere uno Slam l’anno prossimo. Sappiamo che ne è capace ma questo cambiamento mi ha sconcertato, specialmente in questa fase della sua carriera” e Woodbridge ha definito la coppia Alcaraz-Ferrero come una delle migliori coppie della storia del tennis e questo addio potrebbe penalizzarlo. In ogni caso – se davvero fosse cosi – sicuramente sarebbe un’ottima notizia per Jannik Sinner che da due anni si divide i titoli con il fenomeno murciano.