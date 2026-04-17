Alcaraz forfait a Madrid, occasione d’oro per Sinner: può allungare in classifica

Lo spagnolo salta il Masters 1000 per il secondo anno consecutivo: il numero uno del mondo può rafforzare il primato e puntare a un record storico.

Il forfait di Carlos Alcaraz al Mutua Madrid Open apre scenari importanti per Jannik Sinner nella corsa al vertice del ranking mondiale. Il numero due del mondo non parteciperà al Masters 1000 spagnolo, torneo che aveva già saltato nel 2025, a causa del problema al polso accusato durante il torneo di Barcelona Open.

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L’assenza dello spagnolo rappresenta una grande opportunità per il tennista azzurro, che non ha punti da difendere a Madrid e potrebbe aumentare il vantaggio in classifica sull’immediato inseguitore, attualmente distante 390 punti.

Inoltre, Sinner potrebbe puntare a un risultato storico: vincere cinque tornei Masters 1000 consecutivi, un traguardo mai raggiunto prima nel circuito ATP.

Il messaggio di Alcaraz

Ad annunciare il forfait è stato lo stesso Alcaraz attraverso i social:

“Ci sono notizie incredibilmente difficili da dare. Madrid è casa mia, uno dei luoghi più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa così male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo. Mi dispiace soprattutto non poter essere davanti ai miei tifosi, in un torneo così speciale”.

Il tennista murciano dovrà inoltre difendere nelle prossime settimane un importante bottino di punti, frutto dei successi ottenuti nella passata stagione agli Internazionali d’Italia, al Roland Garros e al Queen’s Club Championships, per un totale di circa 3500 punti.

Sinner verso Roma da numero uno

Con questa situazione, Sinner è certo di arrivare agli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico da numero uno del ranking ATP, confermando la testa di serie anche in vista del Roland Garros.

Il Masters 1000 di Madrid prenderà il via il 22 aprile e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.