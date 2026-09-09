Champions League su Sky, esordio da oltre 2,2 milioni di spettatori: Real Madrid-Inter vola

La prima serata della UEFA Champions League 2026/27 supera i 2 milioni e 280 mila spettatori medi complessivi. Real Madrid-Inter è il match di League Phase più visto dalla stagione 2024/25 con 1,801 milioni e il 10,3% di share.

Partenza molto positiva per la UEFA Champions League 2026/27 su Sky. La prima serata della competizione ha superato i 2 milioni e 280 mila spettatori medi complessivi in total audience, con una share dell’11,6%.

A trainare gli ascolti è stata soprattutto Real Madrid-Inter, disputata al Santiago Bernabeu e trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Real Madrid-Inter supera 1,8 milioni di spettatori

La sfida dell’Inter contro il Real Madrid ha raccolto 1 milione e 801 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 10,3% di share.

Gli spettatori unici su Big Screen sono stati 2 milioni e 729 mila.

Secondo i dati comunicati da Sky, si tratta del match della League Phase di UEFA Champions League più visto dalla stagione 2024/25.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sky Calcio Show oltre quota 566 mila

Buon riscontro anche per il postpartita di Sky Calcio Show, condotto da Federica Masolin insieme ai suoi ospiti.

Il programma ha registrato 566 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 5,3% di share.

Champions League, avvio forte nella Casa dello Sport

I dati confermano dunque un esordio solido per la nuova stagione europea su Sky, con una prima serata capace di superare complessivamente i 2,28 milioni di spettatori medi.

Nel dettaglio, il dato di total audience comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW, mentre il dato relativo agli spettatori unici fa riferimento alle sole visioni su Big Screen.