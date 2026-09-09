EuroVolley 2026, De Giorgi: “Vogliamo arrivare fino in fondo”. Giannelli: “Lottatori che sognano”

Domani alle 21.05 Italia-Svezia apre l’Europeo maschile in Piazza del Plebiscito a Napoli. Il ct: “Ci siamo preparati al meglio”. Il capitano: “Non ci sono squadre facili, dovremo giocare bene a pallavolo”.

“Vogliamo giocare una buona pallavolo per arrivare fino in fondo a questo Campionato Europeo”. Ferdinando De Giorgi fissa subito l’obiettivo dell’Italia alla vigilia del debutto nel CEV EuroVolley 2026 Men. Gli azzurri, bicampioni del mondo e reduci dall’argento dell’ultima rassegna continentale, esordiranno domani, giovedì 10 settembre, alle 21.05 contro la Svezia nella cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli.

Un appuntamento speciale per scenario e significato, ma per il commissario tecnico e per il capitano Simone Giannelli il punto di partenza resta quello sportivo: qualità del gioco, attenzione e continuità in un Europeo che si preannuncia estremamente equilibrato.

De Giorgi: “Sette europee nelle prime dieci del ranking mondiale”

Il ct azzurro ha sottolineato la difficoltà della competizione e il livello delle avversarie: “Ci siamo preparati al meglio in queste settimane per affrontare l’appuntamento clou di questa stagione, che sono i Campionati Europei”.

De Giorgi ha poi richiamato un dato che fotografa bene il livello del torneo: “Il livello delle altre squadre è molto alto: basti pensare anche al ranking mondiale, dove troviamo ben sette squadre europee nelle prime dieci posizioni”. L’obiettivo dell’Italia, però, è chiaro: “Noi vogliamo giocare una buona pallavolo per arrivare fino in fondo a questo Campionato Europeo”.

Giannelli: “Non ci sono squadre facili”

Sulla stessa linea Simone Giannelli, soddisfatto del lavoro svolto nell’ultima fase di preparazione: “Questa ultima settimana di lavoro è andata bene e sono contento. Stiamo aggiungendo qualità che poi sarà per noi importante per arrivare pronti e preparati alle partite dell’Europeo”.

Il capitano non si lascia distrarre dal fascino della location: “La cosa importante e che è bene sempre ricordare, è che bisognerà giocare bene a pallavolo”. E ancora: “Dobbiamo performare al meglio per far divertire il pubblico e cosa ancora più importante vincere le partite”.

Giannelli ha insistito soprattutto sull’equilibrio del torneo: “La pallavolo maschile è davvero molto equilibrata, con tantissime squadre in grado di fare buone cose e con un livello medio molto alto. Squadre facili da affrontare non ce ne sono”. Per descrivere il gruppo azzurro ha scelto due parole: “Lottatori che sognano”.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Italia-Svezia apre il cammino degli azzurri

L’Italia è inserita nella Pool A insieme a Cechia, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Svezia. Dopo l’esordio di Napoli, la Nazionale si trasferirà al PalaPanini di Modena per affrontare Grecia il 12 settembre alle 21.05, Slovacchia il 13 alle 21.05, Repubblica Ceca il 15 alle 21.05 e Slovenia il 17 alle 21.05.

La fase a eliminazione diretta porterà poi la competizione al Palavela di Torino, sede di ottavi e quarti il 20, 21 e 23 settembre. L’Unipol Forum di Milano ospiterà invece le semifinali del 25 settembre e le finali del 26.

Presentato a Napoli l’Opening Match dell’Europeo

La sfida inaugurale è stata presentata questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. Alla conferenza stampa, moderata da Iacopo Volpi, hanno partecipato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore regionale al Turismo, alla Promozione del territorio e alla Transizione digitale Vincenzo Maraio, il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, oltre a Giannelli e De Giorgi.

Il presidente federale Giuseppe Manfredi ha definito quella di Napoli una sfida organizzativa senza precedenti, sottolineando anche il valore della presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla serata inaugurale. “Abbiamo voluto osare e portare la grande pallavolo fuori dai luoghi tradizionali, nel cuore di una delle città più belle del mondo”, ha spiegato.

Piazza del Plebiscito trasformata in un’arena

Per ospitare Italia-Svezia, Piazza del Plebiscito è stata trasformata in una vera arena sportiva. Dal 17 agosto circa 200 operai hanno lavorato all’allestimento dell’impianto temporaneo. Le due grandi tribune raggiungono i 16 metri di altezza, mentre davanti a Palazzo Reale è stata realizzata la Tribuna Autorità.

Per la componente televisiva e scenografica sono stati installati circa 500 fari e predisposti oltre 200 strumenti per gli effetti speciali. Sono stati inoltre utilizzati circa 1.000 metri quadrati di grafiche stampate e tessuti per caratterizzare l’arena.

Planet Funk prima e durante Italia-Svezia

La presentazione si è chiusa con l’annuncio della presenza dei Planet Funk, che si esibiranno prima e durante il match inaugurale.

Prima dello spettacolo, però, ci sarà la pallavolo. E il messaggio degli azzurri è già chiaro: sfruttare l’entusiasmo di Napoli senza perdere di vista ciò che conta davvero. Come ha sintetizzato Giannelli, per arrivare il più lontano possibile sarà necessario soprattutto “giocare bene a pallavolo”.