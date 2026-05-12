Giro d’Italia 2026, oggi la Catanzaro-Cosenza: Cozzo Tunno può spezzare la tappa

Dopo il giorno di riposo, il Giro d’Italia 2026 riparte dal Bel Paese con la quarta tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri. Una frazione non lunghissima, ma tutt’altro che banale, come il Cozzo Tunno destinato a diventare il punto chijave della giornata e a selezionare il gruppo prima del finale verso Cosenza.

Percorso mosso e salita decisiva

La partenza è fissata alle 13.40, con arrivo previsto intorno alle 17.15. Dopo il via da Catanzaro, il gruppo raggiungerà Lamezia Terme senza particolari difficoltà, per poi proseguire lungo la costa tirrenica su strade larghe e leggermente ondulate.

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Il momento più importante arriverà dopo il traguardo intermedio di San Lucido, dove inizierà la salita di Cozzo Tunno, collegata in vetta al Passo della Crocetta da Pola: un’ascesa di prima categoria, lunga 14,5 km, con pendenza media del 5,9% e punte all’11%.

Favoriti e diretta rv

Dopo il GPM, i corridori affronteranno una lunga discesa vero la piana del Crato, prima dell’arrivo a Cosenza su un rettilineo finale di 450 metri al 3,7%. La salita a oltre quaranta chilometri dal traguardo potrebbe tagliare fuori i velocisti puri e aprire spazio a una fuga, a uomini da Classiche o a una volata ristretta.

Tra i nomi da seguire ci sono Tobias Lund Andresen, Corbing Strong, Orluis Aular, Guillermo Thomas Silva e Jhonatan Narvaez. Diretta su Rai Sport HD dalle 13.30 e su Rai 2 dale 14.05, streaming su Rai Play, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.