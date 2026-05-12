Giro d’Italia 2026, domani la Praia a Mare-Potenza: 203 km tra Calabria e Basilicata

Il Giro d’Italia 2026 proseguirà domani, mercoledì 13 maggio, con la quinta tappa: la Paria a Mare-Potenza. Saranno 203 chilometri tra Calabria e Basilicata, con partenza dalla provincia di Cosenza e arrivo nel capoluogo lucano. Una frazione lunga, insidiosa e ricca di attraversamenti, destinata a mettere alla prova il gruppo dopo i primi giorni della Corsa Rosa.

Partenza da Paria a Mare, poi ingresso in Basilicata

La partenza fittizia è fissata alle 12.15, mentre il via reale arriverà alle 12.25. Dopo il passaggio da Paria a Mare, la carovana attraverserà Castrocucco prima di entrare nel cuore del percorso verso la Basilicata.

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Tra le località toccate ci saranno Lauria, Prestieri, Castelluccio Superiore, Agromonte Mileo, Francavilla in Sinni, Noepoli e Senise, in una prima parte che accompagnerà il gruppo progressivamente verso un terreno più mosso.

Finale lucano verso Potenza

La seconda metà della tappa passerà da Sant’Arcangelo, San Martino d’Agri, Diga del Pertusillo, Viggiano, Montagna Grande di Viggiano, Calvello, Piergaone, La Sellata e Pignola, prima dell’arrivo a Potenza. Il traguardo è previsto tra le 17.00 e le 17.30.

Non sarà una giornata banale: chilometraggio importante, continui cambi di ritmo e finale lucano da prendere con attenzione. Tradotto: non è ancora il tampone del Giro, ma chi penserà di poterla gestire in ciabatte rischia di arrivare a Potenza con parecchi rimpianti.