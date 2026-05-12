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Federazioni Scherma

GPG di Riccione, oggi due prove di spada: finali in diretta su Assalto TV

Lorenzo De Angelis
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Federazione Italiana Scherma
Il programma di oggi del GPG di Riccione (federscherma.it) - Sportface.it

Prosegue a Riccione il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, entrato nella sua sesta giornata di gare. Dopo l’apertura del programma dedicato alla spada, oggi il PlayHall torna protagonista con altre due competizioni Under 14 e con le fasi finali trasmesse dalle 15.00 su Assalto TV, disponibile gratuitamente su Sportface e su Amazon Prime Video.

In pedana Giovanissimi e Bambine

Il programma odierno è interamente dedicato alla spada, con due titoli italiani da assegnare. Saliranno in pedana gli spadisti della categoria Giovanissimi e le spadiste della categorie Bambine, pronti a contendersi lo scudetto tricolore in una delle settimane più attese della scherma giovanile italiana.

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Come sempre. il GPG rappresenta molto più di una gara, ma il primo grande palcoscenico nazionale per tanti giovani atleti, tra emozione, tensione e sogni che iniziano a prendere forma.

La spada entra nel vivo dopo Cuculi e Miglioni

La giornata arriva dopo un lunedì già ricco di storie, con il quarto titolo consecutivo di Emanuele Cuculi tra gli Allievi e il successo di Eleonora Diana Miglioni tra le Ragazze. Ora tocca ai più giovani confermare la vitalità del movimento. 

Nostini GPG

GPG Nostini – spada (Federscherma) – sportface.it

Dopo cinque giornate, il medagliere vede il Lazio in testa, seguito da Toscana, Marche e Lombardia, ma il programma è ancora lungo e la spada può cambiare gli equilibri. Riccione si prepara dunque a un altro pomeriggio di assalti, finali e applausi: perché al GPG ogni stoccata pesa, ma ogni emozione resta.

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