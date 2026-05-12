GPG di Riccione, oggi due prove di spada: finali in diretta su Assalto TV

Prosegue a Riccione il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, entrato nella sua sesta giornata di gare. Dopo l’apertura del programma dedicato alla spada, oggi il PlayHall torna protagonista con altre due competizioni Under 14 e con le fasi finali trasmesse dalle 15.00 su Assalto TV, disponibile gratuitamente su Sportface e su Amazon Prime Video.

In pedana Giovanissimi e Bambine

Il programma odierno è interamente dedicato alla spada, con due titoli italiani da assegnare. Saliranno in pedana gli spadisti della categoria Giovanissimi e le spadiste della categorie Bambine, pronti a contendersi lo scudetto tricolore in una delle settimane più attese della scherma giovanile italiana.

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Come sempre. il GPG rappresenta molto più di una gara, ma il primo grande palcoscenico nazionale per tanti giovani atleti, tra emozione, tensione e sogni che iniziano a prendere forma.

La spada entra nel vivo dopo Cuculi e Miglioni

La giornata arriva dopo un lunedì già ricco di storie, con il quarto titolo consecutivo di Emanuele Cuculi tra gli Allievi e il successo di Eleonora Diana Miglioni tra le Ragazze. Ora tocca ai più giovani confermare la vitalità del movimento.

Dopo cinque giornate, il medagliere vede il Lazio in testa, seguito da Toscana, Marche e Lombardia, ma il programma è ancora lungo e la spada può cambiare gli equilibri. Riccione si prepara dunque a un altro pomeriggio di assalti, finali e applausi: perché al GPG ogni stoccata pesa, ma ogni emozione resta.