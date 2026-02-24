Paralimpiadi Milano Cortina 2026: 42 azzurri al via, è record storico. Mazzel e De Silvestro portabandiera alla cerimonia di Verona

Dal 6 al 15 marzo l’Italia si presenta ai Giochi Paralimpici Invernali di casa con la delegazione più numerosa di sempre: 35 uomini e 7 donne, 12 debuttanti assoluti e tutte e sei le discipline rappresentate. La cerimonia inaugurale andrà in scena all’Arena di Verona, con Chiara Mazzel e René De Silvestro a reggere il tricolore.

L’Italia si presenta alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con il gruppo più grande della sua storia ai Giochi Paralimpici Invernali. La delegazione azzurra è composta da 42 atleti — 35 uomini e 7 donne — più 3 guide, con 12 debuttanti assoluti in una rassegna a cinque cerchi. Un record nazionale che fotografa la crescita del movimento paralimpico italiano e che arriva nel momento più atteso: i Giochi di casa.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La cerimonia a Verona, poi si gareggia tra Cortina, Predazzo e Milano

La manifestazione prende il via venerdì 6 marzo e si conclude domenica 15 marzo, con le competizioni distribuite tra Cortina d’Ampezzo, Predazzo e Milano. La cerimonia inaugurale andrà in scena in una cornice unica: l’Arena di Verona ospiterà l’apertura ufficiale dei Giochi, un palcoscenico straordinario per dare il via alla rassegna paralimpica più importante degli ultimi anni per il Bel Paese.

A guidare la squadra italiana saranno i portabandiera Chiara Mazzel e René De Silvestro, con Angelica Mastrodomenico nel ruolo di capo missione. Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis ha precisato che restano ancora da definire lo ski man dello snowboard e la guida di Mazzel nello sci alpino, con eventuali integrazioni che saranno formalizzate con decreto presidenziale.

Sei discipline, nessuna esclusa

Il dato che colpisce di più, guardando la composizione della delegazione, è la copertura completa del programma paralimpico: l’Italia sarà rappresentata in tutte e sei le discipline in gara. Sci alpino, sci nordico, biathlon, snowboard, curling in carrozzina e Para Ice Hockey — nessun settore lasciato scoperto, a testimonianza di un movimento che ha lavorato in profondità in ogni specialità.

I convocati disciplina per disciplina

Il gruppo più numeroso è quello del Para Ice Hockey, con 17 atleti: Alessandro Andreoni, Eusebiu Antochi, Gabriele Araudo, Gian Luca Cavaliere, Cristoph Depaoli, Alex Enderle, Stephan Kafmann, Sandro Kalegaris, Julian Kasslatter, Nikko Landeros, Nils Larch, Andrea Macrì, Matteo Remotti Marnini, Roberto Radice, Gianluigi Rosa, Santino Stillitano e Francesco Torella.

Nello sci alpino sono sei gli azzurri convocati: Davide Bendotti, René De Silvestro, Federico Pelizzari, Luca Palla, Giacomo Bertagnolli (con la guida Andrea Ravelli), Chiara Mazzel (guida ancora da definire) e Martina Vozza (con la guida Ylenia Sabidussi).

Nel snowboard cinque atleti: Jacopo Luchini, Riccardo Cardani, Emanuel Perathoner, Paolo Priolo e Davide Epis.

In sci nordico e biathlon sei convocati: Cristian Toninelli, Marco Pisani, Giuseppe Romele, Giuseppe Spatola, Mattia Dal Pastro e Michele Biglione.

Il curling in carrozzina chiude il quadro con sette atleti: Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani, Giuliana Turra, Orietta Bertò e Paolo Ioriatti.

🔵 CONVOCATI — RIEPILOGO

Para Ice Hockey (17): Andreoni, Antochi, Araudo, Cavaliere, Depaoli, Enderle, Kafmann, Kalegaris, Kasslatter, Landeros, Larch, Macrì, Remotti Marnini, Radice, Rosa, Stillitano, Torella

Sci Alpino (6+guide): Bendotti, De Silvestro, Pelizzari, Palla, Bertagnolli (guida Ravelli), Mazzel (guida TBD), Vozza (guida Sabidussi)

Snowboard (5): Luchini, Cardani, Perathoner, Priolo, Epis

Sci Nordico e Biathlon (6): Toninelli, Pisani, Romele, Spatola, Dal Pastro, Biglione

Curling in Carrozzina (7): Bich, Marchese, Menardi, Ronzani, Turra, Bertò, Ioriatti