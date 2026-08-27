Tiro a volo, domenica gli Scudetti di Società dello Skeet e il Master FITAV di Compak Sporting

Il 30 agosto doppio appuntamento sulle pedane italiane: al TAV Montecatini Pieve a Nievole il Campionato Italiano di Società di Skeet formula ISSF, al TAV Macallè il Master ATP FITAV e il Barrage Top Ranking di Compak Sporting.

Domenica 30 agosto riparte a pieno ritmo l’attività federale del tiro a volo italiano con due appuntamenti di rilievo. Al TAV Montecatini Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia, lo Skeet formula ISSF assegnerà gli Scudetti del Campionato Italiano di Società 2026, mentre al TAV Macallè, in provincia di Latina, sarà protagonista il Compak Sporting con il Master ATP FITAV e il Barrage Top Ranking.

Skeet, a Montecatini in palio i titoli italiani di Società

La rassegna tricolore di Skeet si disputerà sulla distanza di 100 piattelli per ciascun tiratore, da completare nell’arco di un’unica giornata, per un totale di 600 piattelli a squadra.

La partecipazione è aperta ai tesserati FITAV di tutte le Categorie e Qualifiche in possesso di tessera federale valida per la stagione 2026.

Tre le classifiche previste: il Gruppo A per le società di Prima e Seconda Categoria, il Gruppo B per quelle di Terza e Quarta Categoria e il Gruppo C riservato alle rappresentative delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato.

Le regole per la composizione delle squadre

Ogni formazione potrà schierare al massimo un tiratore di Eccellenza e quattro di Prima Categoria, con l’eccezione delle squadre appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi dello Stato.

In caso di parità per una delle prime tre posizioni sarà necessaria un’ulteriore serie di spareggio.

Alle società vincitrici di ciascuna classifica saranno assegnati Trofeo FITAV, Scudetto Tricolore, medaglie di Campione Italiano di Società per i primi classificati e il montepremi previsto dalla Federazione.

Compak Sporting, al TAV Macallè il Master ATP FITAV

Nella stessa giornata il TAV Macallè ospiterà uno degli appuntamenti più importanti della stagione del Compak Sporting con il Master ATP FITAV Singolo e Doppio e il Barrage Top Ranking.

Alla competizione prenderanno parte i migliori tiratori delle diverse Categorie e Qualifiche del Ranking FITAV 2026. Anche in questo caso la gara si svolgerà su 100 piattelli nell’arco di una sola giornata.

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Sedici coppie per la gara di Doppio

I risultati ottenuti nel Singolo saranno validi anche per la competizione di Doppio.

Saranno formate automaticamente sedici coppie, abbinando i migliori classificati delle Categorie Eccellenza, Prima, Seconda e Terza secondo i criteri previsti dal programma di gara. I due componenti di ciascuna formazione saranno inseriti nella stessa batteria.

Il Barrage Top Ranking vale un posto agli Europei 2027

Al termine del Master, i primi classificati del Ranking annuale di ciascuna Categoria e Qualifica, per un totale di nove tiratori, accederanno al Barrage Top Ranking sulla distanza di 25 piattelli.

Il vincitore assoluto conquisterà il diritto di partecipare con la rappresentativa azzurra al Campionato Europeo 2027 di Compak Sporting nel Regno Unito.

Qualora il vincitore faccia già parte della Nazionale, il diritto sarà assegnato al primo tiratore utile della classifica non già inserito nella formazione azzurra.

Domenica 30 agosto doppio appuntamento FITAV

La giornata di domenica segnerà dunque la ripresa dell’attività federale dopo la pausa estiva, con due eventi di primo piano: da una parte gli Scudetti di Società dello Skeet, dall’altra il Master e il Barrage del Compak Sporting, con in palio anche un posto per gli Europei 2027.