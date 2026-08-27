Ginnastica ritmica, incidente stradale per Sofia Raffaeli: dimessa dall’ospedale, sta bene

La campionessa azzurra è rimasta coinvolta alcuni giorni fa in uno scontro sulla A14 tra l’auto su cui viaggiava e un camion, mentre rientrava dai Mondiali di Francoforte. Ha riportato alcuni tagli a un braccio ed è già tornata a Fabriano.

Paura per Sofia Raffaeli, rimasta coinvolta alcuni giorni fa in un incidente stradale sulla A14 tra Forlì e Cesena. La stella della ginnastica ritmica italiana viaggiava a bordo di un’auto che si è scontrata con un camion mentre rientrava dalla trasferta dei Mondiali di Francoforte.

La ginnasta è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sono stati riscontrati alcuni tagli a un braccio, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

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Raffaeli dimessa e già tornata a Fabriano

Raffaeli è stata successivamente dimessa dall’ospedale e ha potuto fare ritorno a casa.

Martedì l’azzurra è già tornata nella palestra di Fabriano, in provincia di Ancona, per incontrare la società e le compagne.

L’incidente al rientro dai Mondiali di Francoforte

L’incidente si è verificato mentre Raffaeli rientrava dalla Germania, dove aveva appena partecipato ai Mondiali di ginnastica ritmica.

Nella rassegna iridata di Francoforte la campionessa italiana aveva conquistato una medaglia d’argento e una di bronzo, prima del viaggio di ritorno durante il quale si è verificato lo scontro sulla A14.

L’episodio ha dunque provocato apprensione, ma le condizioni della ginnasta sono buone e il ritorno a Fabriano ha confermato il quadro rassicurante emerso dopo il ricovero.