Taranto 2026, Guidi Rontani d’oro: è la 100ª medaglia azzurra, boxe live su Sportface TV

Gabriele Guidi Rontani supera in finale lo spagnolo Frank Martinez Bernad e sale sul gradino più alto del podio nei -70 kg. L’Italia raggiunge quota 100 medaglie: boxe in diretta su Sportface TV.

Gabriele Guidi Rontani conquista la medaglia d’oro nella boxe ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e firma il centesimo podio dell’Italia nella manifestazione. L’azzurro batte in finale lo spagnolo Frank Martinez Bernad e si impone nella categoria dei -70 kg. Le finali del pugilato sono trasmesse in diretta su Sportface TV.

Guidi Rontani conquista l’oro nei -70 kg

Guidi Rontani completa il proprio percorso nel torneo salendo sul gradino più alto del podio. Nell’incontro decisivo l’italiano riesce ad avere la meglio su Martinez Bernad e consegna alla spedizione azzurra un altro titolo.

Il successo nella finale dei -70 kg permette a Guidi Rontani di laurearsi campione dei XX Giochi del Mediterraneo.

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È la centesima medaglia dell’Italia

L’oro di Guidi Rontani assume un valore ancora più significativo per la delegazione italiana: è infatti la 100ª medaglia azzurra conquistata nell’edizione di Taranto 2026.

L’Italia raggiunge così la tripla cifra nel medagliere complessivo grazie al successo ottenuto dal pugile azzurro contro Martinez Bernad.

La boxe di Taranto 2026 live su Sportface TV

Le finali della boxe ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, compreso l’incontro che ha consegnato a Gabriele Guidi Rontani la medaglia d’oro, sono trasmesse in diretta su Sportface TV. La piattaforma OTT dedicata allo sport propone una selezione delle gare della manifestazione da seguire in diretta o in differita.