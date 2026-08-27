Canoa slalom, Coppa del Mondo: sette azzurri per Vaires-sur-Marne e La Seu d’Urgell

L’Italia schiererà gli stessi sette atleti nelle ultime due tappe del circuito, in programma dal 3 al 5 settembre in Francia e dal 10 al 13 in Spagna. De Gennaro e Ferrazzi impegnati anche nel kayak cross, torna Stefanie Horn.

Sette azzurri per le ultime due tappe della Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom. L’Italia si prepara agli appuntamenti di Vaires-sur-Marne, in programma dal 3 al 5 settembre, e La Seu d’Urgell, dal 10 al 13 settembre, che precederanno gli Europei di fine mese a Ivrea.

La squadra italiana sarà la stessa in entrambe le occasioni: Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi, Stefanie Horn, Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi, Marta Bertoncelli ed Elena Borghi.

De Gennaro torna sul percorso dell’oro olimpico

La quarta tappa della Coppa del Mondo riporterà Giovanni De Gennaro a Vaires-sur-Marne, sul percorso dove aveva conquistato il titolo olimpico nel kayak individuale ai Giochi di Parigi 2024.

Il campione azzurro sarà impegnato sia nel K1 maschile sia nel kayak cross. Doppio programma anche per Xabier Ferrazzi, al via nelle stesse specialità.

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Stefanie Horn torna nel circuito internazionale

Nel kayak femminile l’Italia ritrova Stefanie Horn. Dopo il rientro alle competizioni culminato con il titolo italiano, l’azzurra torna a gareggiare nel circuito internazionale dopo la maternità.

Nella canadese maschile saranno invece in acqua Raffaello Ivaldi e Flavio Micozzi, mentre nella canadese femminile toccherà a Marta Bertoncelli ed Elena Borghi.

I sette convocati dell’Italia per le due tappe

Kayak maschile

Giovanni De Gennaro – C.S. Carabinieri

Xabier Ferrazzi – C.S. Carabinieri

Kayak femminile

Stefanie Horn – Gruppo Sportivo Marina Militare

Canadese maschile

Raffaello Ivaldi – Gruppo Sportivo Marina Militare

Flavio Micozzi – Gruppo Sportivo Marina Militare

Canadese femminile

Marta Bertoncelli – C.S. Carabinieri

Elena Borghi – C.S. Carabinieri

Kayak cross maschile

Giovanni De Gennaro – C.S. Carabinieri

Xabier Ferrazzi – C.S. Carabinieri

Prima Vaires-sur-Marne, poi La Seu d’Urgell

La prima delle due trasferte porterà dunque gli azzurri in Francia per la quarta tappa della Coppa del Mondo. Il periodo di convocazione indicato per Vaires-sur-Marne va dal 24 agosto al 5 settembre, con le gare previste dal 3 al 5 settembre.

La squadra si sposterà poi in Spagna per la quinta e ultima tappa del circuito a La Seu d’Urgell. Il periodo indicato per la trasferta va dal 5 al 13 settembre, mentre le competizioni si svolgeranno dal 10 al 13 settembre.

Le due tappe prima degli Europei di Ivrea

Vaires-sur-Marne e La Seu d’Urgell rappresenteranno gli ultimi due appuntamenti di Coppa del Mondo prima degli Europei di fine settembre a Ivrea.

Per l’Italia saranno quindi due importanti occasioni di confronto internazionale in vista della rassegna continentale, con sette atleti impegnati senza variazioni di formazione tra la trasferta francese e quella spagnola.