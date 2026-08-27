Taranto 2026, Guidi Rontani si gioca l’oro: gare live su Sportface TV

L’azzurro affronta Frank Martinez Bernard nella finale dei -70 kg, mentre l’Italia è già ai quarti del mixed team di tiro con l’arco. Pugilato, arco, tennis tavolo e tiro a volo live su Sportface TV.

Gabriele Guidi Rontani è pronto a salire sul ring per giocarsi la medaglia d’oro dei -70 kg ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nel tiro con l’arco, invece, l’Italia attende di conoscere la propria avversaria nei quarti di finale della prova a coppie miste. Pugilato, tiro con l’arco, tennis tavolo e tiro a volo sono trasmessi in diretta su Sportface TV.

Boxe, Guidi Rontani sul ring per la medaglia d’oro

Si avvicina il momento di Gabriele Guidi Rontani nel torneo maschile di boxe. L’azzurro affronterà l’iberico Frank Martinez Bernard nella finale della categoria dei -70 kg.

Nel frattempo è stato assegnato il titolo dei -60 kg maschili. La medaglia d’oro è andata al turco Cinar, vincitore della finale contro lo spagnolo Marin Hernandez.

Tiro con l’arco, Italia già ai quarti nel mixed team

Sono cominciati gli ottavi di finale della prova a coppie miste di tiro con l’arco. L’Italia di Roberta Di Francesco e Matteo Borsani ha ottenuto l’accesso diretto ai quarti e attende la vincente della sfida tra Serbia e Tunisia.

La formazione serba è partita meglio e si è portata avanti per 4-0. La vincente affronterà gli azzurri nel turno successivo.

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Tiro a segno, Monna e Maldini fuori dal podio

Si chiude senza medaglie per l’Italia la finale della pistola ad aria compressa da 10 metri. Paolo Monna e Federico Nilo Maldini non riescono a confermare le posizioni ottenute nelle qualificazioni e terminano la gara nelle ultime tre posizioni insieme al serbo Damir Mikec.

Il titolo viene conquistato dal francese Antoine Naucodie. Medaglia d’argento per il greco Georgios Gampierakis e bronzo per il turco Ismail Keles.

Badminton, tre coppie italiane nei quarti

Prosegue il torneo di doppio del badminton. L’Italia porta tre coppie nei quarti di finale: due nel tabellone femminile e una in quello maschile.

Tra gli uomini sono ancora in corsa Matteo Massetti e David Salutt, reduci dal successo in due game ottenuto negli ottavi contro la coppia greca formata da Evangelos Stavros Anastasiou e Theodoros Papadopoulos.

Nel doppio femminile la Slovenia ha invece superato Cipro al termine di un incontro deciso al terzo game. Dopo il 21-12 sloveno e la risposta cipriota per 21-19, la coppia della Slovenia ha conquistato il parziale decisivo per 21-16.

Vela, rinviato l’inizio delle regate

Subisce uno slittamento il programma della vela al Torpediniere Center. Le regate di ILCA 7 e iQFOiL maschile, ILCA 6 e iQFOiL femminile previste dalle 12.00 sono state rinviate.

Le prime prove erano indicate a partire dalle 14.00, con il conseguente spostamento delle regate successive.

Taranto 2026 live su Sportface TV

Le gare di pugilato, tiro con l’arco, tennis tavolo e tiro a volo dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono trasmesse in diretta su Sportface TV. La piattaforma OTT dedicata allo sport propone durante la manifestazione una selezione di eventi e competizioni da seguire in diretta o in differita.