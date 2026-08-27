Paraclimbing, Italia a Laval con 12 azzurri: da domani Europei e World Climbing Para Series

Venerdì 28 e sabato 29 agosto l’Espace Mayenne ospita la terza prova internazionale della stagione, valida anche come Campionato Europeo. Bredice, Capovilla e Kammerer tra gli azzurri più attesi.

Dodici azzurri pronti a sfidare l’Europa e il mondo a Laval. Da domani, venerdì 28 agosto, l’Espace Mayenne ospiterà la tappa della World Climbing Para Series, valida anche come Campionato Europeo di Paraclimbing, in un fine settimana che comprenderà anche gli Europei Lead e Speed.

Per l’Italia sarà il terzo appuntamento internazionale della stagione dopo Salt Lake City e Innsbruck, due tappe che hanno già portato alla spedizione azzurra un bottino complessivo di sei medaglie.

Bredice guida il gruppo azzurro nella B1

Tra le atlete più attese c’è Nadia Bredice, in gara nella categoria B1 con la guida blind Sonia Cipriani.

Detentrice della Coppa del Mondo 2025 e vice campionessa mondiale, Bredice arriva in Francia dopo il bronzo conquistato a Salt Lake City. Proprio a Laval, nella passata stagione, aveva centrato la medaglia d’oro.

Nella stessa categoria gareggerà anche Giulia Buonaiuto, accompagnata dalla guida blind Giorgio Tuscolano. Il suo esordio internazionale a Innsbruck si era concluso con un terzo posto.

Al maschile toccherà invece a Simone Salvagnin, insieme alla guida blind Alberto Mazzoleni. Il veterano azzurro vanta una lunga esperienza internazionale e numerose medaglie conquistate dal 2011 a oggi.

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Mutschlechner, Kammerer e Cocchi nelle categorie AL

Nella AL1 l’Italia sarà rappresentata da Florian Mutschlechner, alla sua seconda competizione internazionale.

Nella AL2 spazio invece a David Kammerer, vice campione europeo e bronzo a Salt Lake City, e a Fiamma Cocchi, anche lei vice campionessa continentale.

Capovilla punta ancora al podio nella AU2

Tre le azzurre al via nella categoria AU2: Susanna Cenati, Laura Di Mauro e Lucia Capovilla.

Proprio Capovilla si presenta a Laval con risultati di primo piano: vice campionessa mondiale 2025, ha conquistato l’oro a Innsbruck e l’argento a Salt Lake City nelle prime prove della stagione.

Cavina, Ramini e Martin completano la squadra italiana

Nelle categorie RP saranno presenti altri tre atleti italiani.

Gian Matteo Ramini gareggerà nella RP1, Chiara Cavina nella RP2 dopo l’argento ottenuto a Innsbruck ed Elisa Martin nella RP3.

Paraclimbing a Laval, il programma

Venerdì 28 agosto

Ore 8.00 – Qualifiche

Ore 20.00 – Finali sessione 1: B3-W, AU3-M&W, AU2-W, RP3-M, AL2-M&W

Sabato 29 agosto

Ore 20.30 – Finali sessione 2: B1-M&W, B2-M&W, B3-M, RP1-M&W, RP2-M&W, RP3-W, AL1, AU2-M

Per la squadra italiana l’appuntamento francese rappresenta quindi una nuova occasione per dare continuità ai risultati ottenuti nelle prime due prove internazionali e provare ad aggiungere altri podi al bottino stagionale.