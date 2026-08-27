Taranto 2026, boxe: Irma Testa conquista l’oro nei 57 kg – Le emozioni su Sportface TV

La campionessa azzurra supera la francese Amina Zidani al termine di un match equilibrato deciso per due riprese a una. Per l’Italia è il 33° oro ai Giochi del Mediterraneo.
In diretta su Sportface TV, Irma Testa conquista la medaglia d’oro nella boxe femminile ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’azzurra si è imposta nella finale della categoria 57 kg contro la francese Amina Zidani, al termine di un incontro molto equilibrato.
Il verdetto ha premiato Testa per due riprese a una, consegnando alla pugile italiana il titolo e un’altra medaglia preziosa per la spedizione azzurra.
Irma Testa batte Amina Zidani in finale
La sfida per l’oro si è rivelata combattuta fino alla fine, con equilibrio tra le due atlete e un verdetto arrivato soltanto al termine delle tre riprese.
Testa è riuscita a prevalere sulla francese Amina Zidani e a salire così sul gradino più alto del podio nella categoria fino a 57 kg.
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Un altro titolo per la medagliata olimpica di Tokyo
Per Irma Testa arriva dunque un nuovo successo internazionale dopo il bronzo olimpico conquistato a Tokyo 2020.
La pugile azzurra aggiunge così un altro risultato di prestigio alla propria carriera, questa volta davanti al pubblico dei Giochi del Mediterraneo di Taranto.
È il 33° oro dell’Italia a Taranto 2026
Il successo di Testa vale anche la 33ª medaglia d’oro della spedizione italiana ai Giochi del Mediterraneo.
Un titolo che rafforza ulteriormente il bottino azzurro nella rassegna pugliese e conferma la boxe tra le discipline capaci di contribuire al medagliere italiano.
Taranto 2026 anche su Sportface TV
La finale di pugilato femminile, come una selezione di eventi e gare dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 è stata trasmessa su Sportface TV, la piattaforma OTT dedicata allo sport, con appuntamenti da seguire in diretta o in differita.