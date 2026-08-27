Taranto 2026, boxe: Melissa Gemini oro nei 75 kg, trionfo in diretta su Sportface TV

Secondo titolo azzurro di giornata nel pugilato femminile dopo quello di Irma Testa. Gemini supera 3-2 ai punti l’egiziana Nabila Alaaeldin Hassan Mahmoud: è il 34° oro dell’Italia ai Giochi. La finale è stata trasmessa in diretta su Sportface TV.

Un altro oro per l’Italia nella boxe femminile ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dopo il successo di Irma Testa nei 57 kg, arriva anche il trionfo di Melissa Gemini, che conquista il titolo nella categoria 75 kg.

L’azzurra ha battuto in finale l’egiziana Nabila Alaaeldin Hassan Mahmoud con un verdetto di 3-2 ai punti, al termine di un incontro trasmesso in diretta su Sportface TV.

Gemini batte Hassan Mahmoud 3-2

La finale dei 75 kg si è decisa con uno scarto minimo nel verdetto dei giudici. Gemini è riuscita a prevalere 3-2 sull’avversaria egiziana e a salire sul gradino più alto del podio.

Per il pugilato femminile italiano si tratta del secondo oro della giornata, dopo quello conquistato poco prima da Irma Testa contro la francese Amina Zidani nella categoria 57 kg.

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È il 34° oro dell’Italia a Taranto 2026

Il successo di Melissa Gemini porta a 34 il numero complessivo delle medaglie d’oro conquistate dall’Italia ai Giochi del Mediterraneo.

Una giornata particolarmente positiva per la boxe azzurra, capace di conquistare due titoli femminili nel giro di poche ore.

La boxe femminile di Taranto 2026 in diretta su Sportface TV

Le gare di pugilato femminile dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono trasmesse in diretta su Sportface TV, la piattaforma OTT dedicata allo sport. Anche il successo di Melissa Gemini nella finale dei 75 kg è stato seguito live sulla piattaforma.