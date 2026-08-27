Mondiali canoa velocità 2026, Italia perfetta nelle batterie: sei barche su sei in semifinale

Mattinata positiva a Poznan: tutti gli equipaggi azzurri impegnati nelle qualificazioni superano il turno. Vittoria in batteria per Olympia Della Giustina nel C1 200, mentre Viktoriya Pistis Shablova manca la finale del KL1 200.

Sei barche in gara e sei qualificazioni alle semifinali per l’Italia nella sessione mattutina della seconda giornata dei Mondiali di canoa velocità 2026 a Poznan. Gli azzurri superano senza eccezioni le rispettive batterie, con indicazioni particolarmente positive dall’esordio di Olympia Della Giustina.

L’unica eliminazione della mattinata arriva invece nel paracanoa: Viktoriya Pistis Shablova chiude quarta la semifinale del KL1 200 femminile e non riesce a conquistare l’accesso alla finale.

Della Giustina vince la batteria del C1 200

Ottimo debutto mondiale per Olympia Della Giustina. Nella quarta e ultima batteria del C1 200 femminile l’azzurra si impone con il tempo di 50.27, precedendo l’uzbeka Shokhsanam Sherzodova e assicurandosi il pass per la semifinale.

Nel K1 200 femminile avanza anche Agata Fantini, terza nella propria batteria di qualificazione con 44.38.

Di Liberto secondo nel K1 500

Qualificazione centrata anche da Andrea Domenico Di Liberto nel K1 500 maschile. L’italiano conclude la terza batteria in seconda posizione con il tempo di 1:48.69 e accede alla semifinale.

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Casadei-Tacchini avanti nel C2 500

Nel C2 500 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini tagliano il traguardo al quarto posto in 1:50.69.

Il risultato consente alla coppia azzurra di proseguire il proprio cammino nella rassegna iridata conquistando un posto in semifinale.

Zironi-Rossetti terze nel K2 500

Esordio convincente anche per Lucrezia Zironi e Giada Rossetti. Nel K2 500 femminile le due italiane chiudono la prima batteria in terza posizione con 1:51.35, ottenendo così la qualificazione alla semifinale.

Bernocchi-Freschi qualificati nel K2 500

Semifinale raggiunta anche da Simone Bernocchi e Tommaso Freschi nel K2 500 maschile.

Gli azzurri terminano la prima batteria in quinta posizione con il tempo di 1:40.25, sufficiente per superare il turno.

Pistis Shablova fuori dalla finale del KL1 200

Si ferma invece in semifinale il percorso di Viktoriya Pistis Shablova nel KL1 200 femminile.

L’azzurra conclude la prova al quarto posto con il tempo di 1:14.21, risultato che non le permette di accedere alla finale.

Il bilancio complessivo della mattinata resta comunque estremamente positivo per l’Italia, che porta in semifinale tutte e sei le barche impegnate nelle batterie.