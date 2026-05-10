Tiro a volo, Coppa del Mondo Almaty 2026: De Filippis e Stanco in finale nel trap misto

La coppia azzurra chiude le qualificazioni al primo posto con 145/150. Eliminati per un solo piattello Pellielo e Caporuscio.

Nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, in corso ad Almaty, in Kazakistan, l’Italia si ritaglia un posto nell’ultimo atto del trap misto. Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco guidano la classifica delle qualificazioni e staccano il biglietto per la finale con il miglior punteggio assoluto tra tutte le coppie in gara.

De Filippis e Stanco al comando con 145/150

Il duo azzurro di Italia 1 costruisce la propria prestazione sulla solidità di De Filippis, autore di 74/75, e sul contributo di Stanco, che ne aggiunge 71/75, per un totale di 145/150. Il primato in qualificazione vale anche il dorsale numero uno in vista della finale, dettaglio tutt’altro che secondario: in caso di parità nelle eliminazioni progressive, sarà proprio quel numero a fare la differenza.

India e Cina Taipei completano il podio delle qualifiche

Alle spalle della coppia italiana si inserisce India 2, con Vivaan Kapoor e Neeru Neeru, che chiude al secondo posto con 143. Stessa quota anche per la coppia di Cina Taipei composta da Yang Kun-Pi e Liu Wan-Yu, relegata al terzo gradino per via di un risultato peggiore nell’ultima serie rispetto agli indiani. Quarta posizione per la Cina con Bai Junming e Fan Xinyue, fermi a 141.

Pellielo e Caporuscio eliminati per un piattello

La notizia amara per l’Italia arriva invece dalla prestazione di Italia 2. Giovanni Pellielo e Federica Caporuscio chiudono al quinto posto con 140/150, prima posizione utile tra le coppie escluse dall’ultimo atto. Un solo piattello mancato nell’ultima serie condanna la coppia azzurra: un centro in più avrebbe significato finale. Pellielo firma 73/75, mentre Caporuscio si ferma a 67/75.