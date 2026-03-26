Tiro a volo, nel weekend i Campionati Invernali Societari di Fossa Olimpica e Skeet

Finali nazionali tra Vetralla, Caserta, Pescara e Brindisi per l’assegnazione dei titoli della stagione fredda. Intanto gli azzurri dello Skeet impegnati a Tangeri in Coppa del Mondo ISSF.

Il calendario federale del tiro a volo si avvicina alla conclusione della stagione invernale con un fine settimana ricco di appuntamenti. Tra sabato 28 e domenica 29 marzo saranno infatti assegnati i titoli dei Campionati Invernali Societari di Fossa Olimpica e Skeet, mentre a Tangeri (Marocco) gli azzurri dello Skeet saranno impegnati nelle fasi finali della prima tappa di Coppa del Mondo ISSF.

La chiusura dei campionati invernali rappresenta un passaggio importante della stagione sportiva, che per settimane ha coinvolto tiratori e società sui campi di tutta Italia.

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Fossa Olimpica: quattro sedi per i titoli tricolori

Per la Fossa Olimpica, la finale nazionale di domenica 29 marzo vedrà impegnate le società di tutte le categorie su quattro diversi campi di gara:

Tav Vetralla (VT) – 1ª Categoria e Corpi dello Stato

– 1ª Categoria e Corpi dello Stato Tav Raimondo (CE) – 2ª Categoria

– 2ª Categoria Tav Sant’Uberto (PE) – 3ª Categoria

– 3ª Categoria Tav Nicola Caramia (BR) – 4ª Categoria

La competizione si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli per ciascun tiratore, con classifica a squadre calcolata su 600 piattelli complessivi.

Parteciperanno le società qualificate attraverso i Campionati Regionali, le squadre delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato, i detentori del titolo 2025 e le eventuali wild card. Ogni squadra sarà composta da sei tiratori più una riserva, con limiti per le categorie superiori e obbligo di divisa uniforme. In caso di parità per le prime posizioni è previsto lo spareggio.

Skeet: finale nazionale al Tiro a Volo Falco

Per quanto riguarda lo Skeet, la finale del Campionato d’Inverno Individuale e di Società si svolgerà il 28 e 29 marzo al Tiro a Volo Falco (Caserta).

La gara sarà disputata sulla distanza di 125 piattelli nell’arco dei due giorni, senza finali. Eventuali situazioni di parità saranno risolte tramite shoot-off.

Il programma prevede sia la competizione individuale, con l’assegnazione dei titoli per tutte le categorie e qualifiche, sia quella a squadre, tra i momenti più attesi della manifestazione. Ogni società potrà schierare una sola formazione composta dai sei migliori punteggi dei propri tesserati, con limiti per le categorie superiori.

Al via anche i Campionati Estivi

Nel fine settimana si concluderanno inoltre i Campionati d’Inverno regionali, con la finale di Compak Sporting in programma al Tiro al Piattello Black (Venezia).

Parallelamente prenderanno il via i Campionati Estivi, in programma dal 27 al 30 marzo, con gare distribuite tra impianti di Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Toscana.

Un weekend intenso che segna la chiusura della stagione invernale e l’inizio del calendario estivo del tiro a volo italiano.