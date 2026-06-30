Presentata la World Cup ISSF di Lonato: cerimonia di apertura su Tiro a volo TV

Alla Sala Giunta del CONI è stata presentata la tappa italiana della Coppa del Mondo ISSF, in programma a Lonato del Garda con 603 tiratori da 81 Paesi. Ufficializzati i nomi dei componenti delle Squadre Azzurre di Trap e Skeet. La cerimonia d’apertura sarà in diretta su Tiro a Volo TV, canale della piattaforma Sportface.

È stata presentata questa mattina a Roma, presso la Sala Giunta del CONI, la prova di Coppa del Mondo ISSF di Lonato del Garda, terza tappa del circuito internazionale della Federazione Mondiale degli Sport di Tiro.

L’appuntamento porterà in Italia 603 tiratori in rappresentanza di 81 Paesi, confermando il ruolo del Concaverde Shooting Complex come uno dei centri di riferimento mondiale per le discipline olimpiche del Trap e dello Skeet.

A fare gli onori di casa è stato Luciano Rossi, presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo e della Federazione Mondiale degli Sport di Tiro.

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Rossi: “Orgoglioso della tappa di Lonato”

Luciano Rossi ha sottolineato il valore dell’appuntamento gardesano, ormai diventato una tappa fissa del calendario internazionale.

“L’Italia ospita uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale e, come italiano, non posso che essere orgoglioso di come, negli anni, l’appuntamento gardesano sia divenuto una tappa fissa del circuito internazionale”, ha dichiarato Rossi.

Il presidente ha poi evidenziato il lavoro congiunto della Federazione e del Concaverde Shooting Complex, guidato dal presidente Ivan Carella, insieme alla collaborazione con le istituzioni nazionali e locali, dal Ministero dello Sport e i Giovani alla Regione Lombardia, fino alla Provincia di Brescia e al Comune di Lonato del Garda.

Buonfiglio: “La FITAV ha cento anni di storia e medaglie”

Alla presentazione è intervenuto anche il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che ha valorizzato il percorso centenario della Federazione.

“Essere presidente di una Federazione che festeggia il centenario credo che sia qualcosa di veramente eccezionale, perché una Federazione che ha cento anni di storia vuol dire che non ha fatto solamente sport, ma ha dato persone, donne e uomini al nostro Paese”, ha spiegato.

Buonfiglio ha ricordato anche la capacità del tiro a volo italiano di conquistare medaglie importanti a ogni Olimpiade, frutto dell’eccellenza tecnica e della preparazione dei tecnici federali.

Il messaggio della Regione Lombardia

Alla conferenza è arrivato anche il messaggio di Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani.

Picchi ha definito l’impianto di Lonato del Garda “uno dei più rinomati al mondo” per Trap e Skeet, sottolineando come la World Cup ISSF rappresenti una straordinaria occasione di promozione del territorio e confermi la capacità della Lombardia di ospitare grandi eventi sportivi internazionali.

Cerimonia d’apertura su Tiro a Volo TV

La Coppa del Mondo ISSF partirà ufficialmente il 4 luglio con la cerimonia d’apertura dedicata all’artisticità del gesto sportivo.

L’evento, intitolato “Oltre il gesto”, sarà trasmesso in diretta su Tiro a Volo TV, canale della piattaforma Sportface TV, a partire dalle 21.00.

La cerimonia vedrà protagonisti atlete e atleti di diverse discipline: Ginnastica Ritmica, Scherma e Tiro a Volo.

Per la presenza di ginnastica ritmica e scherma, la Federazione è stata supportata dall’Aeronautica Militare Italiana, rappresentata in conferenza stampa dal generale Urbano Floreani, comandante del 5° Reparto Comunicazione.

Aeronautica Militare protagonista con gli ambassador

Floreani ha spiegato il senso della partecipazione degli ambassador dell’Aeronautica Militare, individuando discipline diverse ma unite da affinità con il tiro a volo.

Per la ginnastica ritmica saranno presenti Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Agnese Duranti, mentre per la scherma ci saranno Federica Isola e Matteo Tagliariol.

“Non c’è nulla di più vicino alla vita militare di quella dello sportivo: disciplina, spirito di abnegazione, rinunce, rispetto delle regole”, ha sottolineato Floreani, ricordando il valore educativo dello sport soprattutto per i giovani.

I convocati azzurri per la Fossa Olimpica

A chiudere la conferenza sono stati i direttori tecnici nazionali Marco Conti, per la Fossa Olimpica, e Luigi Agostino Lodde, per lo Skeet, che hanno ufficializzato i nomi degli atleti italiani in gara.

Per la Fossa Olimpica sono stati convocati:

Silvana Maria Stanco – Fiamme Gialle

Jessica Rossi – Fiamme Oro

Erica Sessa – Fiamme Oro

Daniele Resca – Carabinieri

Diego Valeri – Marina Militare

Erminio Frasca

I convocati azzurri per lo Skeet

Per lo Skeet gareggeranno:

Diana Bacosi – Esercito

Sara Bongini – Fiamme Oro

Martina Bartolomei – Aeronautica Militare

Gabriele Rossetti – Fiamme Oro

Valerio Palmucci – Fiamme Oro

Erik Pittini – Fiamme Oro

Il programma delle gare

La gara di Skeet si svolgerà nelle giornate del 5, 6 e 7 luglio, con finali in diretta su RaiSport.

La prova di Trap è invece in programma il 10 e 11 luglio per l’individuale e il 12 luglio per il Mixed Team, anche in questo caso con finali in diretta su RaiSport.

La tappa di Lonato si annuncia dunque come uno degli appuntamenti centrali della stagione internazionale, con l’Italia pronta a misurarsi davanti al proprio pubblico in una rassegna di altissimo livello.