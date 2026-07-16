Premier Padel in tv, Malaga P1 su Sky e NOW: domenica le finali su Sky Sport Max

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio appuntamento con il torneo spagnolo del circuito Premier Padel. Quarti, semifinali e finali in diretta su Sky e in streaming su NOW.
Il Premier Padel 2026 prosegue su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio i migliori giocatori del mondo saranno protagonisti in Spagna per il Malaga P1 Premier Padel.
Il torneo entrerà nella fase decisiva con quarti di finale, semifinali e finali trasmessi in diretta sui canali Sky Sport e disponibili anche in streaming su NOW.
Premier Padel, Malaga P1 su Sky e NOW
Riflettori puntati su Malaga per uno degli appuntamenti più attesi della stagione.
Nel tabellone femminile grande attenzione per la giocatrice di casa Bea González, che in coppia con Paula Josemaría punta alla vittoria davanti al pubblico spagnolo.
Nel maschile prosegue invece il duello al vertice tra le coppie Tapia-Coello e Chingotto-Galán, protagoniste della corsa per il primato nel circuito.
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Quarti di finale venerdì 17 luglio
La programmazione del Malaga P1 Premier Padel su Sky e NOW scatterà domani, venerdì 17 luglio, con i quarti di finale.
Le partite saranno trasmesse dalle 10 alle 16 su Sky Sport Max e Sky Sport Mix, poi dalle 16 alle 22 su Sky Sport Mix.
Le telecronache saranno affidate a Ettore Mazzara, Luis Ovando, Saverio Palmieri, Nicolò Cotto, Peppe Di Giovanni ed Emiliano Siciliani.
Sabato le semifinali femminili e maschili
Sabato 18 luglio spazio alle semifinali.
Si partirà alle 12 con le semifinali femminili, in diretta su Sky Sport Mix. Dalle 16 toccherà invece alle semifinali maschili, sempre su Sky Sport Mix.
Le telecronache saranno di Peppe Di Giovanni, Nicolò Cotto, Ettore Mazzara ed Emiliano Siciliani.
Domenica le finali su Sky Sport Max
Domenica 19 luglio si assegneranno i titoli del Malaga P1 Premier Padel.
La finale femminile sarà trasmessa dalle 14 su Sky Sport Max, mentre la finale maschile andrà in scena dalle 16, sempre su Sky Sport Max.
La telecronaca delle finali sarà affidata a Emiliano Pozzoni e Mauricio Algarra.
This is Padel, nuovo episodio su Sky Sport Max
Domani, venerdì 17 luglio, appuntamento anche con un nuovo episodio di “This is Padel”.
Il programma, curato e condotto da Alessandro Lupi, andrà in onda alle 9.30 su Sky Sport Max. La puntata, girata all’interno dello Z Club di Ferrara, proporrà analisi, highlights e approfondimenti dal mondo del padel, con un’intervista esclusiva a Maxi Sanchez, ex numero uno del mondo.
La programmazione del Malaga P1 Premier Padel
VENERDÌ 17 LUGLIO
Quarti di finale
Dalle 10 alle 16: Sky Sport Max e Sky Sport Mix
Dalle 16 alle 22: Sky Sport Mix
SABATO 18 LUGLIO
Semifinali femminili
Dalle 12: Sky Sport Mix
Semifinali maschili
Dalle 16: Sky Sport Mix
DOMENICA 19 LUGLIO
Finale femminile
Ore 14: Sky Sport Max
Finale maschile
Ore 16: Sky Sport Max