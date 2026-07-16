Mondiali di scherma 2026, l’Italia vola in Asia: rifinitura a Shenzhen prima della sfida di Hong Kong

È iniziato il viaggio della Nazionale italiana verso Hong Kong, sede dell’85esima edizione dei Campionati del Mondo Assoluti di scherma, in programma dal 22 al 30 luglio. Prima di raggiungere la sede di gara, gli azzurri faranno tappa a Shenzhen, scelta come base per gli ultimi allenamenti e per adattarsi al fuso. La delegazione comprende 30 atleti, tra cui sei riserve, mentre i 24 titolari saranno impegnati sia nelle prove individuali che in quelle a squadre.

Dieci azzurri a caccia della qualificazione

Le prime tre giornate saranno dedicati ai gironi e ai tabelloni preliminari riservati agli atleti fuori dai primi sedici del ranking mondiale. Il 22 luglio toccherà a Tommaso Marini nel fioretto maschile e Gaia Caforio nella spada femminile. Il giorno successivo entreranno in gara le sciabolatrici Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili, insieme ad Andrea Santarelli nella spada.

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Il 24 luglio sarà invece il turno degli sciabolatori Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri. le fiorettiste italiane sono tutte già ammesse al tabellone principale.

Medaglie individuali e prove a squadre

Dal 25 luglio inizierà la corsa ai titoli mondiali. Le gare individuali si apriranno con fioretto maschile e spada femminile, per poi proseguire con sciabola femminile, spada maschile, fioretto femminile e sciabola maschile. Dal 28 al 30 luglio spazio alle competizioni a squadre.

Le prove decisive saranno trasmesse in streaming su FIE Fencing TV, mentre semifinali e finali saranno visibili in Italia su Rai Sport ed Eurosport 2. In tutto questo l’Italia si presenta a questo mondiale con una tradizione straordinaria: 376 medaglie complessive, di cui 124 d’oro, e punta a confermarsi ancora una volta tra le grandi potenze della scherma internazionale.