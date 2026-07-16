Tiro a volo, weekend ricco di gare: Fossa Universale, Compak Sporting, Elica e Regionali Estivi

Sabato 18 e domenica 19 luglio il calendario federale propone il Campionato Italiano di Fossa Universale, Coppa Italia e Coppa Campioni di Compak Sporting, Trofeo delle Regioni di Elica e 13 appuntamenti regionali in 11 regioni.

Sarà un fine settimana intenso per il tiro a volo italiano. Mentre in Portogallo gli azzurri dello Sporting sono impegnati nella rassegna iridata di specialità, in Italia il calendario federale propone quattro grandi appuntamenti tra Fossa Universale, Compak Sporting ed Elica, oltre a un nuovo turno dei Campionati Regionali Estivi.

Sabato 18 e domenica 19 luglio si gareggerà su più fronti: al TAV Umbriaverde-Todi di Massa Martana per il Campionato Italiano Individuale di Fossa Universale, al TAV Conselice per Coppa Italia e Coppa Campioni di Compak Sporting, al TAV Castanea per il Trofeo delle Regioni di Elica e su 13 impianti distribuiti in 11 regioni per i Regionali Estivi.

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Fossa Universale, al TAV Umbriaverde si assegnano gli scudetti tricolori

Sulle pedane del TAV Umbriaverde-Todi di Massa Martana, in provincia di Perugia, saranno assegnati gli scudetti tricolori del Campionato Italiano Individuale di Fossa Universale.

La competizione si svolgerà sulla distanza di 200 piattelli: 100 nella giornata di sabato e 100 nella giornata di domenica.

In caso di parità per le posizioni sul podio, si procederà con una serie di spareggio oppure con uno shoot-off all’americana, a discrezione del Coordinatore.

Al Campionato Italiano potranno partecipare gli specialisti di tutte le categorie e qualifiche della specialità. Al vincitore della classifica assoluta andrà il Trofeo FITAV, mentre i primi classificati delle altre graduatorie riceveranno il titolo di campione italiano, lo scudetto tricolore, la medaglia FITAV e il montepremi federale.

Compak Sporting, doppio appuntamento al TAV Conselice

Il TAV Conselice, in provincia di Ravenna, ospiterà due competizioni dedicate alle squadre societarie di Compak Sporting.

Sabato 18 luglio si disputerà la Coppa Italia, mentre domenica 19 luglio sarà la volta della Coppa Campioni.

Entrambe le gare si svolgeranno sulla distanza di 100 piattelli per ciascun tiratore, con i tre componenti di ogni squadra impegnati contemporaneamente sullo stesso campo.

I componenti delle squadre dovranno indossare un abbigliamento uniforme per consentire al Coordinatore una corretta identificazione. Il mancato rispetto di questa disposizione comporterà l’esclusione dalla gara.

Coppa Italia e Coppa Campioni, la composizione delle squadre

I tiratori che prenderanno parte alla Coppa Italia non potranno gareggiare anche nella Coppa Campioni.

Le squadre della Coppa Campioni saranno composte da tre tiratori, con un massimo di un atleta di Eccellenza e uno di Prima Categoria.

Nella Coppa Italia potranno invece essere schierati al massimo un tiratore di Seconda Categoria e due di Terza Categoria.

Le classifiche saranno determinate dalla somma dei punteggi dei tre componenti, per un totale di 300 piattelli. Le società migliori conquisteranno i due prestigiosi trofei federali.

Elica, al TAV Castanea il Trofeo delle Regioni

Al TAV Castanea, in provincia di Messina, è in programma la finale del Campionato delle Regioni Individuale di Elica.

In palio ci saranno i titoli italiani per tutte le categorie e qualifiche. Gli specialisti qualificati affronteranno una prova su 16 eliche, partendo da zero, con eventuali ulteriori serie e spareggi per definire le prime tre posizioni.

Contestualmente alla gara individuale si svolgerà anche il Campionato delle Regioni a squadre di società, con formazioni composte da tre tiratori, di cui almeno uno appartenente a una qualifica.

Oltre ai premi d’onore, ai titoli e al montepremi, il vincitore della classifica assoluta e i primi classificati di ciascuna qualifica otterranno la convocazione nella Squadra Nazionale Azzurra 2027.

Campionati Regionali Estivi, 13 gare in 11 regioni

A completare il programma del weekend saranno i Campionati Regionali Estivi, con 13 appuntamenti distribuiti in 11 regioni e dedicati a Skeet, Compak Sporting e Trap1.

Lo Skeet sarà protagonista in nove impianti:

TAV Lo Schioppo, in Basilicata

TAV Conselice, in Emilia-Romagna

TAV Nettuno, nel Lazio

Trap Concaverde, in Lombardia

TAV Suno, in Piemonte

Circolo ILVA di Taranto, in Puglia

TAV Laterina, in Toscana

TAV Olimpico Foligno, in Umbria

TAV Santa Lucia di Piave, in Veneto

Tre le prove di Compak Sporting:

TAV Valle d’Angelo, in Basilicata

TAV Favale di Malvaro, in Liguria

TAV Villasor, in Sardegna

In Toscana, invece, il Maremma Trap ospiterà la gara di Trap1.

Un weekend nazionale e territoriale per il tiro a volo

Il terzo fine settimana di luglio conferma quindi la ricchezza del calendario federale FITAV, con appuntamenti nazionali e regionali capaci di coinvolgere agonisti, società e appassionati in tutta Italia.

Dalla Fossa Universale al Compak Sporting, passando per l’Elica e per i Campionati Regionali Estivi, le pedane italiane saranno al centro di un nuovo weekend di sport, confronto e passione per il tiro a volo.