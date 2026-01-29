Tiro a volo, weekend ricco di appuntamenti: Club Cup di Percorso Caccia e Regionali Invernali

Tra fine gennaio e inizio febbraio il calendario FITAV entra nel vivo: Campionati Regionali Invernali in tutta Italia e primo evento nazionale del 2026 con la Club Cup Invernale di Percorso Caccia a Foligno.

Il fine settimana tra gennaio e febbraio segna un passaggio importante per il tiro a volo italiano, con un’offerta agonistica ampia e articolata che coinvolge atleti e appassionati su tutto il territorio nazionale. A partire da venerdì 30 gennaio prendono il via i Campionati Regionali Invernali, mentre da sabato 31 gennaio a domenica 1° febbraio è in programma la Club Cup Invernale di Percorso Caccia, primo appuntamento federale nazionale della stagione 2026.

Campionati Regionali Invernali: numeri record

Sul fronte territoriale, il weekend rappresenta il momento più intenso dall’inizio dell’anno. Saranno ben 27 ASD, distribuite in 16 Regioni, a ospitare le competizioni valide per i Campionati Regionali Invernali. In gara atleti delle specialità Fossa Olimpica, Skeet, Compak Sporting, Fossa Universale ed Elica, chiamati a confrontarsi in un contesto che conferma la crescita costante del movimento tiravolistico.

Si tratta dei numeri più alti registrati finora nella stagione 2026, un segnale chiaro della vitalità e della partecipazione diffusa su scala nazionale. L’elenco completo delle sedi di gara, suddiviso per Regione e specialità, è disponibile nel documento ufficiale federale dedicato al periodo 30 gennaio – 1° febbraio.

Club Cup Invernale di Percorso Caccia a Foligno

A livello nazionale, i riflettori sono puntati sul Tav Olimpico Foligno (PG), sede della Club Cup Invernale di Percorso Caccia, primo evento federale nazionale del nuovo anno. La competizione è aperta a tutti i tesserati FITAV, senza distinzioni di Categorie, Qualifiche o specialità.

La gara si sviluppa sulla distanza di 100 piattelli, da completare obbligatoriamente in un’unica giornata, a scelta tra sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio. In caso di parità di punteggio, la classifica assoluta verrà determinata applicando la regola della serie effettuata sul campo prescelto, che dovrà essere comunicato al Coordinatore prima dell’inizio della competizione.

Classifiche individuali e a squadre

Oltre alla prova individuale, la Club Cup prevede anche classifiche a squadre societarie, suddivise in due sezioni.

Sezione A : ogni società può schierare fino a tre squadre composte da tre tiratori, con un massimo di un atleta di Eccellenza e due di 1ª Categoria .

Sezione B: sempre fino a tre squadre per società, con formazioni composte da due tiratori di 2ª Categoria e uno di 3ª Categoria.

Per i primi tre classificati di ogni Categoria e Qualifica, oltre al montepremi, sono previste le medaglie FITAV, simbolo di prestigio federale.

Punti Ranking e obiettivi stagionali

La gara di Foligno assume un valore strategico anche in ottica stagionale: i risultati saranno infatti validi per il Ranking Nazionale di Compak, che a fine anno premierà i migliori atleti di tutte le Categorie e Qualifiche con una trasferta premio in Azzurro. Le prestazioni delle squadre societarie contribuiranno inoltre alla classifica per penalità che assegnerà, al termine della stagione, la Club Cup Assoluta 2026.

Un weekend, dunque, che unisce attività territoriale e ambizioni nazionali, segnando un passaggio chiave nell’avvio della stagione tiravolistica.