Arrampicata, Coppa Italia Speed 2026: Colli da record

La prima tappa della Coppa Italia Speed 2026 ha inaugurato la stagione dell’arrampicata sportiva a Brughero in diretta su SportFace.

Gara femminile: Beatrice Colli segna il primato nazionale

Il miglior momento della giornata è stata l’ascesa di Beatrice Colli che ha riscritto il nuovo record italiano femminile. L’atleta italiana ha abbassato il proprio primato nazionale portandolo a 6,81 secondi, confermando la crescita personale e del movimento azzurro.

Fin dalle qualifiche la competizione ha mostrato un livello tecnico importante. Tra le protagoniste della gara femminile si è distinta l’olimpionica polacca Aleksandra Kalucka, bronzo ai Giochi di Olimpiadi di Parigi 2024, che ha imposto subito il ritmo. Kalucka ha fermato il riferimento cronometrico a 6,44. Alle sue spalle si sono piazzate alcune delle migliori specialiste italiane della velocità, tra cui Agnese Fiorio, Giulia Randi, la stessa Colli e Sara Strocchi, tutte protagoniste di qualifiche molto solide.

Nelle fasi finali la gara il dominio della Kalucka si è confermata. La polacca è stata capace di migliorare progressivamente le proprie run fino al 6,48 della finale. Alle sue spalle si è messa in luce Giulia Randi, autrice di una prova molto reattiva che le è valsa la medaglia d’argento con il tempo di 6,90. Il bronzo è andato ad Agnese Fiorio, che nella finalina ha fermato il cronometro a 6,94 precedendo di soli tre centesimi Beatrice Colli.

Proprio la Colli è stata comunque tra le protagoniste assolute della giornata grazie al nuovo record italiano ottenuto durante la competizione. L’atleta lecchese ha raggiunto questo risultato utilizzando la tecnica di salita nota come “cinese” che le offrirà margini di miglioramwento.

Gara maschile: i risultati

Anche la gara maschile della prima tappa di Coppa Italia Speed 2026 ha regalato grande spettacolo. In qualifica il diciottenne Francesco Ponzinibio ha conquistato il primo posto con un ottimo 5,03, seguito da due protagonisti di spicco della velocità italiana come Matteo Zurloni e Gian Luca Zodda. Tra i migliori tempi si sono inseriti anche Luca Robbiati e Ludovico Fossali.

La finale ha visto il ritorno al successo di Luca Robbiati, che ha conquistato la vittoria con il tempo di 5,17. L’atleta, già campione italiano in carica e vincitore della Coppa Italia assoluta nel 2025, ha smaltito il recente infortunio che lo aveva tenuto lontano dalle competizioni per due mesi. Sul podio con lui sono saliti Matteo Zurloni, argento dopo un errore nella run decisiva, e Ludovico Fossali, bronzo dopo aver superato nella finale per il terzo posto Alessandro Giorgianni.

Zurloni ha comunque confermato un ottimo stato di forma firmando due run da 4,94 durante la gara.

Il programma della giornata ha lasciato spazio anche alle categorie giovanili della Coppa Italia Speed. Tra gli Under 15 femminili si è imposta Valentina Muzzio. Nella categoria Under 17 femminile ha trionfato Carolina Mariani.

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