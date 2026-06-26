Tiro a Volo, weekend ricco di gare: in pedana Gran Premi FITAV e Campionati Regionali Estivi

Sabato 27 e domenica 28 giugno appuntamento con il 3° Gran Premio FITAV di Fossa Olimpica e Skeet, il 5° Gran Premio di Compak Sporting 100 piattelli e le nuove prove dei Campionati Regionali Estivi.

Sarà un ultimo weekend di giugno particolarmente intenso per il Tiro a Volo italiano. Tra sabato 27 e domenica 28 giugno, le pedane di tutta Italia ospiteranno diversi appuntamenti federali, con il 3° Gran Premio FITAV di Fossa Olimpica e Skeet, il 5° Gran Premio di Compak Sporting 100 piattelli e un nuovo turno dei Campionati Regionali Estivi FITAV.

Un programma fitto, pensato per coinvolgere agonisti e appassionati in più specialità e in numerosi impianti distribuiti sul territorio nazionale.

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3° Gran Premio FITAV di Fossa Olimpica e Skeet

Per quanto riguarda le specialità olimpiche, il TAV Roma ospiterà gli specialisti di Eccellenza, Ladies e Settore Giovanile del Trap.

Lo Skeet, invece, vedrà impegnati al TAV Conselice, in provincia di Ravenna, gli atleti di tutte le Categorie e Qualifiche.

Nella sola giornata di domenica 28 giugno, inoltre, si disputerà anche il 3° Gran Premio Regionale di Fossa Olimpica, che coinvolgerà 23 impianti in 19 Regioni. La gara sarà riservata a 1ª, 2ª e 3ª Categoria, Veterani e Master.

Tutte le informazioni sul 3° Gran Premio, compresi schemi di gara e sedi regionali, sono disponibili nella comunicazione federale dedicata a schemi e sedi del 3° GP di Fossa Olimpica e Skeet.

Compak Sporting, il 5° Gran Premio su 100 piattelli

Nel fine settimana spazio anche al 5° Gran Premio di Compak Sporting 100 piattelli, in programma contemporaneamente in cinque sedi.

Le gare si svolgeranno sulle pedane del TAV San Quirico in provincia di Alessandria, del TAV San Donaci in provincia di Brindisi, del TAV San Fruttuoso in provincia di Mantova, del TAV Saccolino in provincia di Siracusa e dell’Orvieto Shooting Range in provincia di Terni.

La partecipazione è aperta ai tesserati FITAV di tutte le Categorie e Qualifiche. Ogni atleta dovrà completare la propria prova in una sola giornata, potendo scegliere se gareggiare il sabato oppure la domenica, nel turno mattutino o in quello pomeridiano.

Punti importanti per Ranking Nazionale e Top Ranking

Il 5° Gran Premio di Compak Sporting metterà in palio punti preziosi per il Ranking Nazionale 2026 di specialità e per il barrage Top Ranking, riservato ai primi classificati di ogni Categoria e Qualifica.

In caso di parità di punteggio, per determinare qualsiasi posizione della classifica verrà considerato il risultato ottenuto nella serie disputata sul campo prescelto. Il campo sarà comunicato dal Coordinatore prima dell’inizio della competizione.

Ai tiratori che saliranno sul podio saranno assegnate le medaglie FITAV, insieme al montepremi messo a disposizione dalla Federazione.

Campionati Regionali Estivi FITAV: gare in Calabria, Emilia-Romagna e Toscana

Da venerdì 26 a domenica 28 giugno proseguirà anche il cammino dei Campionati Regionali Estivi FITAV, con quattro nuove prove distribuite tra Calabria, Emilia-Romagna e Toscana.

Saranno tre le specialità coinvolte: Skeet, Fossa Universale e Compak Sporting.

In Calabria saranno due gli impianti protagonisti. Il TAV Valle del Savuto, in provincia di Cosenza, ospiterà gli specialisti dello Skeet, mentre al TAV Mamerto, in provincia di Reggio Calabria, si gareggerà nella Fossa Universale.

La Fossa Universale sarà al centro del programma anche in Emilia-Romagna, sulle pedane del TAV Po, in provincia di Parma.

In Toscana, invece, spazio al Compak Sporting con la prova ospitata dal TAV Montecatini Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia.

Il riepilogo completo delle sedi e delle specialità di gara è disponibile nel PDF federale dedicato alle gare del regionale estivo dal 26 al 28 giugno.

Un weekend sulle pedane di tutta Italia

Tra Gran Premi FITAV, prove regionali e gare valide per il ranking, il fine settimana del 27 e 28 giugno conferma la grande vitalità del movimento del Tiro a Volo italiano.

Dalle specialità olimpiche al Compak Sporting, passando per i Campionati Regionali Estivi, le pedane di tutta Italia si preparano a vivere due giornate di sport, competizione e passione condivisa.