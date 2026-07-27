Campionati Italiani Assoluti di Meda: Marano e Speranza dominano, i replay

Ginnastica artistica: i Campionati Italiani Assoluti di Meda incoronano July Marano nel concorso generale femminile. Nel settore maschile Simone Speranza domina le finali di specialità.
Ginnastica artistica femminile: July Marano la nostra nuova stellina
A Meda la 17enne July Marano trionfa nel concorso generale individuale dei Campionati Italiani Assoluti. L’atleta della Ginnastica Civitavecchia difende il primato di gara-1 e vince con 106.700 punti, risultato derivante dalla somma degli otto punteggi complessivi. La nuova campionessa brilla alle parallele asimmetriche con 14.150, ottenendo poi 13.350 al corpo libero e 13.100 alla trave. Questo successo la lancia verso gli Europei di Zagabria, previsti dal 13 al 16 agosto.
Giulia Perotti conclude seconda con 105.200, superando Anthea Sisio, terza a quota 105.150. Eleonora Calaciura e Clarissa Rinaldi si attestano a 104.400. Sofia Tonelli finisce sesta con 104.200 davanti ad Artemisia Iorfino con 103.800. Angela Andreoli, non in perfette condizioni fisiche, si piazza decima con 101.900.
Nelle specialità, Manila Esposito vince alla trave con 27.000 e al corpo libero con 27.600. Benedetta Gava conquista il volteggio con 27.575. Giulia Perotti trionfa alle parallele asimmetriche con 28.550, battendo Elisa Iorio. Assente Asia D’Amato dopo la caduta del venerdì.
Lo show di Speranza e i verdetti maschili
Tra gli uomini molto bene anche Simone Speranza, dominatore delle finali di specialità. Il ginnasta della New Sport conquista ben tre titoli italiani. Vince al corpo libero con 14.233, agli anelli con 13.833 e al volteggio con 14.100. Ottimi responsi per Speranza in prospettiva degli Europei maschili, in scena a Zagabria dal 20 al 23 agosto. Al cavallo con maniglie vince Gabriele Targhetta con 14.033, staccando Yumin Abbadini a 13.900, mentre Edoardo De Rosa chiude deluso al quinto posto. Manrique Larduet, già campione nel concorso generale, primeggia alle parallele pari con 14.366, superando Matteo Levantesi a 14.233. Alla sbarra si impone Carlo Machini, che vince una gara molto combattuta con 14.200, battendo Yumin Abbadini di appena un decimo.
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